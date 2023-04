Tráfico prevé 135.000 desplazamientos por las carreteras de León en los días centrales de Semana Santa

Autovía A-6. / QUINITO

El subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez Samartino, ha presidido este martes la reunión de la Comisión Provincial de Tráfico y Seguridad Vial para analizar la evolución del dispositivo puesto en marcha el pasado día 31 de marzo con motivo de las vacaciones de Semana Santa, durante el cual se prevén un total de 210.000 desplazamientos en la provincia de León, de los cuales, 135.000 corresponden a la segunda fase de este operativo especial de tráfico que se desarrolla entre los días 5 y 10 de abril.

En cuanto a las vías en las que se espera una mayor intensidad de tráfico en la provincia de León, destacan A-6, A-66, A-231, AP-66, AP-71 y N-630.

Respecto a las medidas especiales de circulación, durante la segunda fase de la operación especial de Tráfico de Semana Santa, están previstas las siguientes restricciones a la circulación de mercancías peligrosas: miércoles 5 de abril, de 16:00 a 24:00 horas; jueves 6 de abril, de 08:00 a 15:00 horas; viernes 7 de abril, de 08:00 a 24:00 horas y domingo 9 de abril, de 08:00 a 24:00 horas.

Tráfico prevé 1.760.000 desplazamientos por las por las carreteras de Castilla y León durante Semana Santa, el 10% de todos los previstos a nivel nacional, cifra que se eleva a 16 millones de desplazamientos por carretera.

Durante la reunión celebrada este martes en la Subdelegación del Gobierno en León se ha destacado la importancia de las medidas de regulación, ordenación y vigilancia que faciliten la fluidez en las carreteras y, al mismo tiempo, velen por la seguridad vial. En lo que va de año en la provincia de León se han registrado cinco siniestros mortales en vías interurbanas con un resultado de cinco fallecidos, una cifra muy superior a los registrados en el ejercicio 2022, que se saldó con un siniestro mortal y un fallecido.

Este dispositivo cuenta, como es habitual, con la máxima disponibilidad de medios humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, patrullas de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil de León, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera), así como los medios técnicos.

Además, la Dirección General de Tráfico recomienda planificar con antelación el viaje realizando una completa puesta a punto del vehículo, evitar en la medida de lo posible los días y tramos horarios más desfavorables y buscar la mejor ruta para evitar imprevistos.

Desde las cuentas de Twitter @informacionDGT y @DGTes o los boletines informativos de radio y televisión, así como en el teléfono 011, se informa de la situación del tráfico en tiempo real y de las incidencias que puedan existir.

Campaña de concienciación sobre el alcohol

Con motivo del Operativo Especial de Semana Santa, La Dirección General de Tráfico ha lanzado una nueva campaña de concienciación centrada en esta ocasión en el alcohol como factor de riesgo en los accidentes de tráfico. A través de una canción infantil tradicional, y de las excusas habituales que las personas que han consumido alcohol dan para ponerse al volante, se cuentan las dramáticas consecuencias que esta irresponsable actitud puede tener.

La nueva campaña de concienciación de la Dirección General de Tráfico pone el foco en este factor de riesgo, presente en 1 de cada 3 de los siniestros mortales de tráfico.

El slogan elegido en esta ocasión es “El alcohol te miente. Solo 0 tiene 0 consecuencias”, y las diferentes piezas van poniendo en boca de niños, que este caso son los que sufren las consecuencias de los siniestros de tráfico provocados por el consumo de alcohol, estas excusas que todos hemos escuchado alguna vez: “con dos no das positivo”, “vivo a cinco minutos”, “solo ha sido una copa”, “no me ves que yo controlo” o “nunca me ha pasado nada”, entre otras.

La campaña intenta, una vez más, acabar con esa percepción que muchas personas tienen de que el riesgo de accidente solo está asociado a niveles muy elevados de consumo de alcohol, cuando la realidad es que los efectos negativos del alcohol sobre la capacidad de conducción se observan también con bajos niveles de ingesta. Por eso Tráfico insiste en que solo 0 tiene 0 consecuencias.