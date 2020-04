Tramitación das axudas ao abeiro do real decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo

O “Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19” establece axudas sociais e económicas para paliar as consecuencias económicas da crise provocada polo COVID-19. Trátase de axudas destinadas a traballadores, consumidores, familias e colectivos vulnerables para aliviar situacións de precariedade e que poidan dispoñer duns ingresos mínimos.

O Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, establece as seguintes axudas:

a)Obtención de moratorias ou axudas para o pago da renda da vivenda habitual.

b)Moratorias hipotecarias e de créditos non hipotecarios.

c)Bono social para traballadores autónomos que tiveran cesado a súa actividade ou tiveran visto reducida a súa facturación como consecuencia do COVID-19.

Para acreditar atoparse nas dúas primeiras situacións (apartados a e b) esíxese a presentación dun “certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores”.

Para acreditar ter dereito ao bono social do apartado c) esíxese certificado de empadroamento en vigor, individual o conxunto, do titular de punto de subministro, ou de todos os membros da unidade familiar.

O Concello do Barco de Valdeorras ten suspendida a atención presencial aos cidadáns e a tramitación dos procedementos administrativos, agás determinadas actuacións, trámites e procedementos. Non se atopa suspendida a emisión de certificados.

Durante a duración do estado de alarma e as súa prórrogas, e co obxecto de facilitar os certificados esixidos por este Real Decreto-ley 11/2020, e sen eludir a suspensión da atención presencial dos servizos municipais, os certificados de empadroamento se poderán solicitar a través do rexistro do Concello, na seguinte na dirección electrónica: https://sede.concellodobarco.org/index.php?id=registro. Os solicitantes poderán acceder a estes documentos mediante comparecencia electrónica, unha vez emitidos, e excepcionalmente, poderán remitirse mediante correo electrónico.

A documentación que terá que presentar por medio da sede electrónica para obter os certificados será a solicitude (achégase modelo) e escrito asinado dos maiores de idade da unidade familiar, consentido ao solicitante para que realice a solicitude e obteña o certificado colectivo de empadroamento (agás que xa conste nas dependencias municipais).

Para o caso de non dispoñer de certificado válido para relacionarse coas Administracións públicas debe ter en conta que para os dous primeiros supostos (letras a e b) se prevé polo Real Decreto-ley que se o solicitante non puidera aportar algún dos documentos requiridos o substitúa mediante unha declaración responsable que inclúa a xustificación expresa dos motivos, relacionados coas consecuencias do COVID-19, que lle impiden a aportación. Trala finalización do estado de alarma e as súas prórrogas dispoñerá do prazo dun mes para a aportación dos documentos que non tivera facilitado. (Os motivos para non poder obter o certificado de empadroamento esixido nos supostos das letras a) e b) son que o Concello ten suspendida a atención ao público decretado por resolución 454/2020 do 16 de marzo, sen que poda acceder á tramitación electrónica).

INFORMACIÓN NO TELÉFONO: 988320202 extensión 1114

O modelo de solicitude pode atoparse no seguinte enlace:

https://sede.concellodobarco.org/index.php?id=solicitudes