Tranquilidad en la Deportiva tras un positivo por COVID-19 en el Albacete

Entrenamiento de la Ponferradina en el Anexo de El Toralín / QUINITO

La plantilla de la Ponferradina retomó este miércoles los entrenamientos con tranquilidad después de conocerse en las últimas horas el positivo por COVID-19 de un jugador del Albacete, el último rival de los blanquiazules el pasado domingo. Manu Hernando, que atendió a los medios a la finalización de la sesión de trabajo, confirmó que todos los miembros de la plantilla habían dado negativo en los test que se les realizaron el lunes tras el partido y se centran ya en el choque del próximo domingo ante el Rayo Vallecano.

De este partido Hernando destacó que “es un rival que va a estar peleando arriba y será de los más complicados para enfrentarnos a ellos, pero jugamos en casa y tenemos que hacernos fuertes en El Toralín después de perder el primer partido”. En cualquier caso, aseguró que “la Liga es una carrera de fondo y de lo que se trata es de ser regulares. Todavía tenemos que ir acoplándonos al equipo los jugadores que hemos venido nuevos, pero hay que trabajar cada semana para intentar sumar todo lo que podamos”.

El central, cedido por el Real Madrid, aprovechó la rueda de prensa de este miércoles también como su presentación, que no se llevó a cabo en su día, y admitió que tras descender el año pasado con el Racing “ahora estoy en un nuevo club, ante una nueva temporada y pensando en cumplir los objetivos y mirar hacia delante. Conocía un poco a la Ponferradina y me habían hablado muy bien de este club. Han confiado en mí desde el principio y creo que he decidido bien, estoy a gusto desde el primer día y no me arrepiento de haber venido”.