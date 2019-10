Transparencia de proceso electoral del 10 de noviembre 2019

Desde EL CLUB DE LOS VIERNES quisiéramos manifestar nuestra preocupación por las dudas que surgieron a raíz de las elecciones del pasado 28 de abril de 2019. Creemos importante establecer mecanismos de prevención y transparencia electoral que disipen toda duda, como las denunciadas por varios analistas independientes, en España y el exterior. Hay que evitar poner en cuestión uno de los pilares de nuestro sistema democrático.

Las listas del censo electoral no son destruidas, al contrario de lo que ocurre con las papeletas. Después de realizarse el escrutinio en cada mesa electoral, según los artículos 100.2d y 101.3 de la Ley Orgánica 5/1985 de Régimen Electoral General (LOREG), acaban en las juntas electorales provinciales para la realización del escrutinio general.

Dado que no se sabe su destino posterior, advertimos que pueden crearse incertidumbres tales como, por ejemplo, ser utilizadas para la recopilación de datos, para un listado de abstencionistas habituales (residentes en el extranjero, fallecidos recientemente, etc.) para su uso interesado posterior, al poder estar jugando entre un 25 y un 30% del censo y poder ser clave en provincias reñidas​. Aparte de la vulneración de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos (LOPD), que supone, a esto se añade, que, debido a la misma LOPD, los listados del censo para verificar el lugar de voto ya no son públicos, sino que sólo los manejan en cada mesa.

También quisiéramos prevenir posibles problemas de vulnerabilidad del voto de los residentes en España inscritos para votar por correo en las elecciones.

El procedimiento oficial, que hasta ahora creemos que era respetado, era muy claro: solicitar personalmente en Correos el voto por correo, recibir por correo el certificado de inclusión en el Censo, la documentación y las papeletas, y volver a Correos, donde verificaban el DNI y se entregaba el voto para su custodia y envío a la Mesa respectiva. A su vez, el Secretario de la Mesa correspondiente verificaba que no hubiera votado presencialmente.

Pero ​observamos que el voto por correo​, carece de una garantía fundamental, en el sentido que no se verifica la identidad de la persona que manda su tarjeta censal y su papeleta en el sobre​. Como sí sucede en el voto presencial, donde es preceptivo enseñar el DNI o el Pasaporte para la comprobación de la inclusión en el censo de esa persona, antes de que realice el voto.

MEDIDA 1:

La prevención de este problema es simple y podría autorizarse por la Junta Electoral Central. Solicitamos que sea obligatorio adjuntar una copia del DNI, del pasaporte o del carné de conducir, junto con la documentación de voto, incluyéndola dentro del sobre de votación para que así pueda ser verificada “in situ” por el Secretario de la Mesa en el momento del escrutinio.

De este modo, sin una copia del DNI, sin una copia del pasaporte o sin una copia del carnet de conducir incluida dentro del sobre de votación, no debería admitirse un voto por correo.

MEDIDA 2:

Otra medida profiláctica importante ​para evitar vulnerabilidades de nuestro sistema electoral sería que los ciudadanos y los partidos políticos solicitemos la exposición de las listas electorales en la puerta de los colegios​, como se venía realizando hasta fechas recientes, para lograr dotar de total transparencia al proceso electoral y evitar posibles vulnerabilidades y que los listados de votantes indiquen en una casilla si el ciudadano el voto por correo autorizado.

MEDIDA 3:

Finalmente, solicitamos que las actas de cada mesa que se remitan tanto a la empresa encargada del recuento provisional como luego a las juntas provinciales para el recuento general pero, también, sean entregadas oficialmente a cada uno de los partidos que han participado en el proceso electoral, ​para así garantizar que por medio de las múltiples comprobaciones se garantice la subsanación de cualquier error que pudiera haber habido en el recuento de votos en cada colegio electoral de España.

Rogamos al gobierno en funciones y, especialmente, rogamos a todos los partidos políticos que consideren la urgencia de la situación y que soliciten oficialmente la adopción de estas medidas a la Junta Electoral Central para su implementación al objeto de dotar de máxima transparencia electoral el proceso electoral del 10 de noviembre de 2019.

COMUNICACIÓN EL CLUB DE LOS VIERNES