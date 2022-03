Camiones de transporte en la autovía A-6 / C. Sánchez

Los transportistas del Bierzo volvieron este martes a sus camiones poniendo fin a 15 días de paro después de que el Gobierno aprobara las ayudas al sector anunciadas la semana pasada y tras llegar a un acuerdo de precios con los cargadores, según explicaba el presidente de la Asociación de Transportistas del Bierzo, Valdeorras, Astorga y La Bañeza, Antonio García Regueiro, a El Bierzo Digital.

García Regueiro asegura que, aunque la asamblea celebrada el pasado domingo votó a favor de continuar con el paro, las noticias llegadas desde el Consejo de Ministros y el acuerdo con los cargadores plantean un nuevo contexto en el que "por resposabilidad" han optado por volver al trabajo: "Los precios que hemos pasado no cubren todas las necesidades que tenemos, porque el ratio de gasoil debería ser más bajo para obtener un beneficio mínimo, pero si lo han aceptado nos vemos en la obligación de cumplir, y también por responsabilidad con otras empresas que se están quedando sin materias primas y eso a su vez genera problemas a terceros, por eso volveremos a trabajar".

El presidente de los transportistas bercianos insiste en que "la situación sigue siendo grave, pero llevamos quince días en los que la situación general de las empresas es límite y eso también nos preocupa, porque no queremos ser responsables de que haya empresas que vayan a ERTEs o algo peor. No somos tan insensatos".

Eso sí, García Regueiro afirma que "seguiremos vigilantes" ante el cumplimiento de los acuerdos del Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera, "que genera dudas en su aplicación", como expresaron este mismo martes las propias petroleras.

Ley de Cadena Logística

Por otro lado, destacó que "la parte más interesante del acuerdo es la Ley de Cadena Logística", que no permite las contrataciones por debajo del precio de coste "y es fundamental para la estabilidad del sector del transporte". "El problema", matiza García Regueiro, "es que se han dado de plazo hasta el 31 de julio para presentar un borrador, y eso puede ser demasiado tarde para muchos".

Por eso, adelanta que los transportistas seguirán presionando al Ministerio de Transporte para agilizar la redacción de esa ley "desde otras ópticas que no sean paros, porque no podemos paralizar el país hasta que se publique, ya que nos haríamos un flaco favor a nosotros y a la sociedad, pero sí hay que hacerles ver que es crucial aprobarla lo antes posible, para que el remedio no llegue cuando el enfermo ya esté muerto".