El área de salud del Bierzo sumó once positivos en las últimas 24 horas y siguen bajando los casos activos

Hospital El Bierzo. Zona Covid-19 / EBD

El Hospital El Bierzo redujo este miércoles a 24 los pacientes ingresados por COVID-19 después de una jornada en la que se registraron tres altas y no se produjeron muertes ni ingresos provocados por el coronavirus. No obstante, la unidad de críticos continúa con una ocupación alta al contar con 13 pacientes covid y cinco más por otras patologías, por lo que de momento no se puede desmontar la UCI extendida (el hospital cuenta normalmente con 14 camas en la UCI).

El área de salud del Bierzo comunicó 11 positivos confirmados por PCR en las últimas 24 horas, uno más que el día anterior, de los que tres se produjeron en las zonas de salud de Ponferrada (uno en Pico Tuerto, otro en Flores del Sil y uno más en Cuatrovientos), tres en Bembibre, dos en Fabero y Toreno y uno en Villafranca.

En cuanto a los casos controlados por Atención Primaria, este miércoles se comunicaron diez nuevos y los casos activos bajaron por segundo día hasta situarse en 548, siete menos que el martes.