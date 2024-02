Tres arqueros bercianos participan en el Campeonato de España en Jaén

Regresan con la satisfacción de haber sido 3 de los 5 únicos leoneses participantes en este nacional, aunque los resultados con tan sólo un 4º y un 5º puesto no hayan sido los esperados

Alejandro, Beatriz y Héctor. / EBD

Entre los días 8 y 11 de febrero tuvo lugar en el IFEJA de Jaén el Campeonato de España de tiro con arco en las categorías menor, cadete, júnior y sénior. Hasta la ciudad andaluza se desplazaron más de 600 arqueros llegados desde todos los puntos de España para participar en este evento deportivo que pone punto y final a las competiciones indoor. En este nacional, aparte de la competición individual, disputan equipos mixtos y equipos autonómicos.

La representación berciana corrió a cargo de los hermanos Alejandro y Héctor González Manuel y de Beatriz Manuel Sánchez, todos ellos bajo los colores de Arco Club Valladolid.

Abrieron la competición los más jóvenes, que el jueves día 8 tiraron el round clasificatorio. Así pues, Héctor, en categoría U21 en arco compuesto, sería el primero de los tres en disparar sus flechas. En este round clasificatorio el benjamín logró un meritorio 3º puesto con el que consiguió el pase directo a los 1/8 de final. Peor suerte correría el viernes en esta fase del campeonato, puesto que no logró superar esta eliminatoria.

El turno para los arqueros sénior sería el sábado día 10, cuando Beatriz, Alejandro y Héctor, todos ellos en categoría sénior, corrieron una suerte dispar.

Alejandro se clasificó en el 10º puesto de un total de 99 arqueros, obteniendo de este modo el pase directo a los 1/16 de final a celebrarse en la jornada del domingo. El pequeño de los González Manuel, tras una excelente primera ronda en la que terminó en el puesto 15, no pudo mantener el ritmo en la segunda parte, quedando en el puesto 43, no pudiendo de este modo entrar en la fase eliminatoria. A su vez, Beatriz, al igual que Héctor, no se colocó entre las 32 primeras, quedándose sin opciones para disparar en 1/16 de final, al haberse clasificado en el puesto 44 de su categoría.

La fase eliminatoria no fue para Alejandro tan satisfactoria como el round clasificatorio, puesto que el ponferradino no logró superar 1/16 de final, colocándose en el puesto 17 en su participación individual.

En cuanto a la participación por autonomías, tanto Alejandro como Héctor integraron junto a su compañero de Arco Club Valladolid Joaquín Vázquez el equipo de Castilla y León, que tras unas emocionantes eliminatorias, cayeron en semifinales quedándose a un paso del pódium y logrando un meritorio y trabajado 4º puesto.

Alejandro no solo consiguió entrar en el equipo masculino, sino que junto a la palentina María Gómez también de Arco Club Valladolid, conformarían el equipo mixto, que tras superar su primera eliminatoria contra el equipo de las Islas Baleares, no pudieron superar ¼ de final contra los aragoneses, consiguiendo pues un meritorio 5º puesto en equipos mixtos.

Un fin de semana agridulce para los bercianos que regresan con la satisfacción de haber sido 3 de los 5 únicos leoneses participantes en este nacional, aunque los resultados con tan sólo un 4º y un 5º puesto no hayan sido los esperados.

Con esta cita en la ciudad andaluza ponen fin a su temporada de sala y empiezan a preparar las competiciones de aire libre y 3D que en breve darán comienzo.