La leonesa conoció a su pareja en la etapa en la que se le rebajó el régimen penitenciario, al igual que a su madre, Montserrat Martínez, condenada a 22 años de cárcel como autora material de los disparos que acabaron con la vida de la presidenta de la Diputación Provincial. En aquel entonces, la dirección de esta cárcel concedió a ambas el traslado a uno de los módulos de respeto de la penitenciaría para tratar de aliviar la tensión que mantenían con el personal de la prisión en vísperas de su juicio. En este tipo de módulos se fomenta la participación del interno en el día a día en el centro penitenciario, integrándolo en grupos de trabajo y comisiones. No obstante, la medida no surtió el efecto esperado, ante las continuas quejas de las presas por las condiciones de las instalaciones, la comida etc. Dictada la sentencia contra ellas, se las trasladó a la cárcel de Villanubla, que es donde permanecen en la actualidad.

A pesar de ello, desde que se conocieron, Triana y Romeo han seguido adelante con su relación a pesar de la distancia, dando ahora el paso de formar una pareja de hecho.