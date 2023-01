Triunfo en Cambre para el Bembibre Hockey Club

Bembibre Hockey Club

El Bembibre H.C. logró vencer en Cambre al H.C. Resa por 2-3, en un partido complicado en parte, por las dolencias físicas de Majo, Pía y Juanita. Si bien, las gallegas mostraron sus cartas anotando su primer gol a los tres minutos. Un desajuste defensivo que facilitó el gol de Raquel Parga, y colocaba por delante a las locales. Pero esa superioridad en el marcador se esfumó a los doce segundos, cuando Pía Sarmiento, acertó con su disparo y puso la paridad de nuevo en el electrónico de Os Campons. El empate a uno, devolvió la incertidumbre en el mando del juego. En el minuto siete, de nuevo acertó Pía Sarmiento, la máxima goleadora de la liga, que volvió a marcar y puso por delante al Bembibre H.C., con un 1-2 que gustaba a las Águilas. Mili Yacanto se reencontró con el gol a los ocho minutos del partido, poniendo el 1-3 y dando un margen cómodo al equipo de Carlos Figueroa. Con ventaja en el marcador se llegó al descanso.

Tras la reanudación los problemas físicos aparecieron en forma de cansancio. Pero aún hubo tiempo para ocasiones que no se aprovecharon y a los nueve minutos de la segunda parte, Lucía Parga batió a Majo. El 2-3 provocó nervios en las Águilas, que no acabaron de sentirse cómodas y no encontraron el juego mostrado en el inicio de la temporada. Tuvieron oportunidades las Águilas para batir la portería del Resa Cambre, pero quizás debido a ese cansancio, no acertaron, reflejándose en el marcador que no varió. Se llegó a un final muy apretado y con las locales jugando ya sin portera y colocando cinco jugadoras en ataque, buscando el empate por lo menos. No hubo más goles y los puntos que vienen a Bembibre para solidificar el liderato.

Como habíamos previsto, sostiene Carlos Figueroa, el partido fue complicado como ha mostrado el resultado de 2-3, muy trabajado y con muchos nervios. "Empezó mal el encuentro encajando el primer gol, pero tuvimos la suerte que en la siguiente acción marcamos el empate. Luego en dos o tres minutos posteriores, nos pusimos 1-3. No acabamos de jugar bien pero el resultado al descanso nos daba esa tranquilidad, aún así no había que dormirse. En la segunda parte tuvimos muchísimas ocasiones, jugadas de una contra portera, tiros directos, y no acabábamos de amartillar el partido. Sabíamos que en cualquier momento podían meterse de nuevo en el partido, como así fue con su segundo gol. Aparecieron los nervios, fallamos ocasiones que bien pudieron darnos el gol de la tranquilidad, pero no acertamos. Creo que había cansancio y al final, creo que lo mejor fue la victoria en una pista que siempre es difícil como la de Cambre. Hay que analizar muchas cosas, seguir adelante y trabajar sobre nuestros defectos y virtudes, mejorando unas y potenciando otras. Destacar la labor de Majo, que nos mantuvo en los momentos difíciles", apunta el entrenador de las de Bembibre.