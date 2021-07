El Ayuntamiento de Truchas se posiciona contra los macro-parques eólicos

Concentración en Ponferrada el 5 de junio contra los macroparques eólicos en la que participaron manifestantes de la Cabrera. / EBD

El ayuntamiento cabreirés de Truchas se pronunció este martes en contra de la implantación de los diferentes macroproyectos eólicos que planean sobre Cabrera. Dichos proyectos contemplan la instalación de hasta casi 90 aerogeneradores, más de 120 kilómetros de pistas y un tendido eléctrico de alta tensión a lo largo de varias localidades del municipio de Truchas y del resto de la comarca y comarcas aledañas, que “producirán unos irreparables daños en su zona montañosa, que afectará tanto a la flora y a la fauna autóctona como a sus vecinos”, explicó el alcalde Francisco Simón.

El primer edil de Truchas detalló que “el macroproyecto de parque eólico que se prevé instalar también generará un importante impacto” no sólo en su municipio sino “también en el resto de localidades hermanas del resto de ayuntamientos de la Cabrera”. Y enumeró algunos de los efectos perjudiciales que generarían estos proyectos. “Estos parques eólicos afectan gravemente al medioambiente, al futuro de la agricultura, la ganadería y a otras actividades vinculadas a los espacios rurales”. También citó entre los efectos negativos “un impacto paisajístico y acústico muy desfavorables”, calificó los parques proyectados de “sinsentido con graves consecuencias para la biodiversidad y el paisaje” y consideró que “hacen a los consumidores deudores de las grandes compañías eléctricas”.

El pleno del Ayuntamiento se mostró “a favor de las energías renovables”, pero se decantó por elegir zonas “más acordes para su instalación”, pero no en Cabrera dado que es “una zona muy sensible para la fauna y la flora”. Asimismo, expresó que «estos macroproyectos no producen ningún efecto sustancial favorable en la generación de empleo local y fijar población en una zona castigada en este sentido”. Y destacó que “ni siquiera se han puesto en contacto con el ayuntamiento ni con las juntas vecinales para la contratación de personas de los municipios afectados de manera directa para realizar desbroces o el mantenimiento de las pistas”.

El pleno del Ayuntamiento de Truchas decidió trasladar al Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León su oposición a la construcción del macroproyecto eólico en las montañas de Cabrera. E instó a las administraciones a

“exigir el riguroso cumplimiento de la normativa medioambiental y sectorial de aplicación”.

Hasta la fecha son tres los parques eólicos proyectados en el municipio de Truchas, de los cinco publicados en el Boletín Oficial del Estado que afectan a toda la comarca de Cabrera: Alto Cabrera, Corporales, Cabrera, Torneros y Anémide.

Estos cinco parques eólicos suponen la instalación de un total de 88 aerogeneradores, más de 121 kilómetros de pistas, 219 torres de alta tensión de las líneas de evacuación de la energía generada, y 5 subestaciones eléctricas, así como las canalizaciones asociadas, dispersas por los cordales de prácticamente todas la sierras de la comarca, pero también por las laderas y fondos de valle.