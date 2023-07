El TSJCyL ratifica los 36 años para el autor de los disparos que acabaron con la vida de un hombre e hirieron de gravedad a una mujer en Salamanca

Un jurado popular declara culpable al acusado de disparar y matar a un hombre y herir gravemente a una mujer en Salamanca. / ICAL

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ratificó la condena de 36 años de prisión para E.D.Y., el autor de los disparos que acabaron con la vida de un hombre e hirieron de gravedad a una mujer en el salmantino barrio Garrido en agosto de 2021. El hombre fue condenado por un jurado popular tras la vista oral celebrada en noviembre de 2022 en el que fue acusado por tres delitos.

El juez de la Audiencia Provincial de Salamanca fue, sin embargo, quien le impuso 36 años de cárcel en una sentencia, fundamentada en 88 páginas, asumiendo las penas solicitadas en sus conclusiones por el Ministerio Fiscal, y le sancionó, concretamente, con 22 años por un asesinato con alevosía consumado, 12 más por otro en grado de tentativa y otros dos por el delito de tenencia ilícita de armas.

La defensa, por su parte, planteó un recurso de apelación ante el Alto Tribunal al considerar que había existido vulneración del derecho a la presunción de inocencia, desde su punto de vista, por la no apreciación de la eximente incompleta de trastorno mental, debido a la presencia en el condenado de un trastorno en combinación con consumo de drogas, alcohol y medicación psiquiátrica. Por ello, prendía dejar en ocho años de prisión para el asesinato consumado, cuatro para el asesinato tentado y nueve meses para el delito de tenencia ilícita de armas.

La sala considera, sin embargo, que en ningún caso el asesino tuvo su capacidad volitiva alterada, ni por trastornos psiquiátricos ni por consumo de alcohol y drogas. cuando cometió los hechos. Le obliga, por lo tanto, a cumplir la pena impuesta y le condena además a hacerse cargo de las costas del proceso de apelación, según la sentencia del recurso.

El juicio

La vista oral, celebrada entre el 15 y el 18 de noviembre de 2022, sirvió para escuchar los testimonios del condenado, así como de la superviviente, testigos y forenses hasta que el jurado popular emitió su veredicto. La acusación particular elevaba entonces su petición por encima de los 41 años de cárcel.

E.D.Y. mató a un varón de 51 años e hirió a una mujer de 53, tras abrir fuego contra ellos la madrugada del 28 de agosto de 2021 en la calle Isaac Peral de la capital del Tormes, mientras caminaban juntos. El asesino es un exvigilante de seguridad con afición por las armas de fuego y disparó a sus víctimas tras mantener con ellos una discusión banal en la terraza de un local de hostelería cercano.

Durante el juicio pidió perdón a las víctimas y puso a su disposición todo el patrimonio de su propiedad con intención de resarcir su culpa. “Alguien en su sano juicio no haría eso a unas personas que no conocía y que no le habían hecho nada", declaró en su turno de última palabra. La estrategia de la defensa se basó en la supuesta alteración de su estado mental cuando cometió los hechos.

El asesinato

Aquella madrugada, José María y Belén, las víctimas, en compañía de otra mujer, se encontraban tomando algo en la terraza de un establecimiento de hostelería en el salmantino barrio de Garrido. Un individuo se acercó al grupo de tres tratando de entablar una conversación con ellos, especialmente con los dos mujeres y, sobre todo, con Belén, la mujer que acabó gravemente herida y que arrastra secuelas irreversibles.

Según consideró probado el jurado, la reacción del grupo fue rechazar ese encuentro verbal, aunque, a pesar de mostrar su postura, el individuo hizo caso omiso y se atrevió a invitarlas a una copa que acercó hasta la mesa. Ante la insistencia del sujeto, se produjo una disputa verbal sin ningún tipo de violencia. A continuación, se levantaron y se fueron en dirección a la casa de la segunda mujer, a quien acompañaron hasta dejarla en su domicilio y, ya estando solos, José María continúo con Belén para dejarla en su casa en segundo lugar.

Mientras el grupo se levantó, el sujeto con el que habían tenido el roce se quedó sentado en la terraza, pero al poco tiempo se levantó y empezó a caminar en la dirección por la que se habían marchado los tres. Les siguió a cierta distancia y asistió de lejos al momento en el que dejaban a la tercera persona. Una vez se hubieron quedado solas las dos víctimas y se estaban acercando a la casa de Belén, el asesino sacó una pistola y disparó por la espalda, primero a él y después a ella. Cuando ya estaban en el suelo, volvió a accionar el arma de fuego con intención de rematarlos. Luego, se retiró tranquilamente del lugar.