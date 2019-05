Tudanca arropado

El secretario general del PSCL, Luis Tudanca, y candidato a la Presidencia a la Junta de Castilla y León está crecido. De eso no hay duda. La victoria contundente del socialismo en las pasadas elecciones generales ha dado alas a un candidato que no pasaba de ser gris y uno más de los que han intentado romper el feudo popular. Ni los envites de Óscar Puente, ni el desgaste de la maquinaria del Partido Popular le hacían remontar el vuelo en meses atrás, todo lo contrario, el escenario se presentaba anodino y con una izquierda débil y fraccionada por doquier.

Otro de los «refuerzos» viene por vía del propio presidente en funciones del Gobierno. Pedro Sánchez recuerda que Tudanca fue uno de los que le apoyó en tiempos difíciles y quiere agradecer el gesto con designar el último acto de campaña fuera del de Madrid en Valladolid, con su portavoz de Ejecutiva y con su ariete a uno de los fortines clásicos del PP. «Esta vez tenemos la victoria que casi tocamos con los dedos», se dicen entre sí los dirigentes socialistas en Castilla y León.

Pero no olvidemos otro, y quizás el fundamental papel que Ciudadanos va a desempeñar en la próxima legislatura. Francisco Igea se ha mostrado desde el minuto uno partidario de un cambio en Castilla y León. No sólo ha sido un desliz en ese equilibrio de centro que tanto buscan Ciudadanos como el Partido Popular. Y sin embargo, su presidente nacional no para de realizar manifestaciones públicas en que en ningún caso se pactará con el socialismo en las elecciones autonómicas. Uno no lo entiende.

El mensaje de Ciudadanos es realmente confuso en nuestra Comunidad. Hasta el momento, su papel en las Cortes y en el Gobierno de Castilla y León ha sido de colaboración y pactos puntuales, lo que ha propiciado tranquilidad y funcionamiento de las instituciones regionales. Si Ciudadanos piensa pactar en los próximos comicios con el PSOE, deben unificar su mensaje. Incluso si tan sólo pactarían con el que gane, sin citar a qué partido, abiertos al diálogo, sería incluso más inteligente que mostrar ya su voto como marca blanca socialista de partida.

ABC