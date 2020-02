Tudanca contrapone las 700 iniciativas de “política útil” del Grupo Socialista en las Cortes con las 150 del resto de formaciones

El secretario general del PSOE de Castilla y León y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, Luis Tudanca, preside la II Jornada Parlamentaria del Grupo Socialista que se celebra en Ponferrada / C. Sánchez

El secretario general autonómico del PSOE y portavoz en las Cortes de Castilla y León, Luis Tudanca, defendió este sábado el “trabajo útil” de su grupo de procuradores, que suman 700 iniciativas parlamentarias en el primer periodo de sesiones frente a las 150 que contabilizan el resto de formaciones políticas. Es el dato que ofreció en el Museo de la Energía de Ponferrada, donde se reunieron los 35 procuradores que integran el Grupo Parlamentario del PSOE para hacer balance de actividad y preparar el trabajo de los próximos meses.

En ese entorno, remarcó que su partido tiene enfrente a un Gobierno de la Junta “que no hace nada, que no dice nada más allá de repartirse el botín, de repartirse el poder después de haber perdido estrepitosamente las elecciones. No se conoce ni una sola iniciativa que haya repercutido en beneficio de los ciudadanos en todos estos meses, ni una sola”.

Ante eso, recalcó, seguirán con un trabajo constructivo, como el desarrollado hasta ahora, con iniciativas entre las que citó la propuesta de un plan de retorno del talento, la petición de gratuidad de los libros de texto y de la bajada de tasas universitarias, medidas para la igualdad y luchar contra la brecha salarial, restringir el juego y blindaje de los servicios públicos, como la sanidad, “que está viéndose atacada con la falta de inversiones y los planes de cierre de consultorios”.

En este terreno aprovechó su presencia en la capital del Bierzo para reclamar que el próximo presupuesto de la Junta incluya financiación suficiente para acometer la construcción del nuevo Centro de especialidades de Ponferrada. También en clave local quiso lamentar que el PP haya criticado recientemente “con desvergüenza y sin ningún pudor” al que fuera alcalde socialista Celso López Gavela, “el mejor alcalde que ha tenido esta ciudad, mejorando lo presente”. Tudanca agradeció la presencia del líder provincial del partido, Javier Alfonso Cendón, del presidente del Consejo Comarcal, Gerardo Álvarez Courel, y del alcalde anfitrión, Olegario Ramón.

La convocatoria de este encuentro parlamentario en Ponferrada, dijo, responde tanto a una forma de entender la política, “que hay que pisar el suelo y mirar a los ojos a los que necesitan respuestas”, como de reconocimiento al trabajo de los socialistas leoneses y bercianos, “que ha dado sus frutos con Olegario Ramón de alcalde y Gerardo Álvarez Courel como presidente del Consejo Comarcal del Bierzo” y “una tercera, sobrevenida, en nombre de todos los socialistas, de respeto y reconocimiento a la figura de Celso López Gavela”.

Auxiliares de Endesa

Tudanca, quien mantuvo un encuentro con los trabajadores de las empresas auxiliares de la central térmica de Endesa aseguró que el PSOE no es indiferente a la situación compleja de las cuencas “y vamos a seguir exigiendo tanto a la Junta como al Gobierno soluciones para ellos. Tienen que ser partícipes, en todo caso, en los trabajos que aún quedan pendientes en la central y contar con ellos de forma preferente, además de darles una solución en términos sociales”

Diálogo Social

Respecto al Diálogo Social, a la espera de la agenda prevista para el próximo lunes, afirmó que le parece “positivo que por fin se desbloquee después de que por primera vez en la Historia se ha puesto en duda y en riesgo con el incumplimiento del acuerdo de las 35 horas semanales”. “Es bueno que rectifiquen, porque el diálogo social es una seña de identidad de esta Comunidad Autónoma y nosotros siempre estaremos comprometidos con ello”.

En su intervención ante los medios de comunicación, destacó como logros del nuevo Ejecutivo central socialista la subida del Salario Mínimo Interprofesional y la revalorización del sueldo de los funcionarios y de las pensiones, que solamente en la provincia leonesa, afirmó, afectan a más de 200.000 personas; cifra que casi alcanza el millón en toda la Comunidad Autónoma. Frente al PSOE, dijo, está una derecha “radicalizada y contagiada por Vox y la extrema derecha y frente a esa derecha ultramontana que nos insulta, vamos a seguir haciendo política útil”.