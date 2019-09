Tudanca critica que la Junta deje sin convocar el 20% de las plazas de médicos disponibles

El secretario General del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, criticó hoy que el gobierno autonómico no tome las medidas necesarias para mejorar las condiciones de la sanidad pública. “Un ejemplo de que las cosas no sólo no han cambiado con este ‘bifachito’ de Ciudadanos y del PP es que durante mucho tiempo dijeron que el problema es que no había médicos, el Gobierno de Pedro Sánchez en apenas un año acreditó cientos de nuevas plazas para su formación en los hospitales de Castilla y León y cuando ha llegado el momento, a quien le tocaba sacar esas plazas, que era a la Junta, ha dejado más del 20 por ciento sin sacar”, manifestó.

De esta forma, dijo, “vuelven a perjudicar la sanidad pública, con el riesgo de que el día de mañana no haya médicos para atender a nuestras familias. Siguen deteriorando mucho la sanidad pública de León y de toda la Comunidad”. Así lo señaló durante su visita a León, donde hoy participó en la celebración del Día de la Rosa organizada por el PSOE local que dirige el también alcalde de la capital, José Antonio Diez, a quien expresó su apoyo y de quien dijo que “ha hecho más por estas ciudad, por su decencia, por luchar por el futuro de los leoneses en dos meses que lo que ha hecho el PP durante muchos años”. Este domingo, Tudanca viaja a Villaseca de Laciana para celebrar el Día de la Rosa organizado por los socialistas de esta comarca.

Tudanca, que celebró que tanto la capital leonesa como la Diputación tengan un gobierno del PSOE que definió como “una puerta abierta a la esperanza, con la complicidad del Gobierno de España” fue rotundo al lanzar un mensaje a la Junta respecto a la provincia. “Hayan hecho lo que hayan hecho las derechas para evitar que el resultado mayoritario de las urnas pemitiera también un gobierno socialista en la Junta, lo que no vamos a permitir es que las derechas vuelvan a convertir el gobierno autonómico en una rémora para esta provincia, que vuelvan a hacer del gobierno autonómico un lastre para León; lo llevan haciendo demasiadas décadas”. Por eso, añadió, “también desde la oposición vamos a luchar para que León tenga lo que se le debe, lo que merecen los leoneses y leonesas para su futuro”.

Tudanca estuvo acompañado de la vicepresidenta de los Socialistas Europeos, Iratxe García, del eurodiputado Ibán García del Blanco y del secretario provincial, Javier Alfonso Cendón, quien afirmó que el PSOE trabaja “como una piña” en la provincia leonesa. El también diputado nacional defendió, respecto a las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, que “es totalmente falso que no se haya entregado dinero o que haya que hace recortes en sanidad o educación y pidió a la Jnuta “que deje de decir mentiras y apueste por la sanidad pública, que tiene muchos problemas en esta provincia y esta comunidad”.

Lo que se adeuda, aseguró, no supera los 15 días de presupuesto “y antes de que acabe el año se va a dar una solución para que esa liquidez sea efectiva. Pido responsabilidad a PP, Ciudadanos y a nuestro socio preferente, Ciudadanos, para que se desbloquee esta situación y nos pongamos todos a trabajar”.

José Antonio Diez también celebró que las corporaciones de la capital y la provincia sean gobernadas por el PSOE porque, remarcó. “vamos a demostrar claramente que hay otra forma diferente de hacer política; nuestras políticas son de cercanía, con los ciudadanos” e incidió en le momento de “unidad y fortaleza del PSOE”.