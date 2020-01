Tudanca da la bienvenida al primer gobierno “cómplice” con la lucha contra la despoblación

El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, comparece en rueda de prensa. / M. Chacón

El secretario general del PSCyL-PSOE, Luis Tudanca, celebró hoy la conformación del que auguró será el primer gobierno de la democracia “cómplice” con la lucha contra la despoblación y el reto demográfico, que antepondrá este asunto a cualquier otro objetivo y se tomará “en serio” la “voz” de la España vaciada, de la España interior. Además garantizó que al país le irá “muy bien” con este futuro gobierno, que acaba con la situación de bloqueo.

En su primera comparecencia del año, tras recibir el candidato Pedro Sánchez, la confianza del Congreso de los Diputados para ser investido de nuevo presidente del Gobierno, Tudanca destacó que Castilla y León no podría tener “mejor gobierno” que el que se formará en unas horas, formado por la coalición de PSOE y Unidas Podemos, tras -dijo- triunfar el “diálogo” y la “concordia”.

Al respecto, el secretario general del PSCyL, que ya había felicitado a Sánchez, garantizó que el futuro gabinete tratará de resolver el problema de la despoblación, algo que aseguró no han logrado los gobiernos de los últimos 30 años del PP en Castilla y León. Por ello, consideró una “magnífica noticia” que este 2020 comience con la investidura del candidato socialista.

En ese sentido, Tudanca aseguró que la Comunidad tendrá un “aliado” en el Gobierno de España para hacer frente al reto demográfico. El dirigente socialista señaló que si Castilla y León tiene la “mitad” del problema de la despoblación de España, debe, por tanto, recibir también en esa proporción las ayudas y fondos que articule el Ejecutivo central.

No obstante, el también portavoz socialista en las Cortes apuntó que esto no es un “premio”, sino la respuesta a la situación de la Comunidad, por lo que se dirigió a la Junta a la que pidió que ejerza sus competencias. “Debemos hacer ya nuestros deberes, no podemos esperar ni un minuto más”, dijo Tudanca, quien recordó la aprobación de la Estrategia frente a la despoblación, con medidas como las oficinas previstas para luchar contra este problema, pero también iniciativas para la reindustrialización o el empleo.

Además, el secretario general del PSOE confió en que “cuanto antes” se ponga en marcha el futuro gobierno, porque en su opinión necesitan “ya” los castellanos y leoneses. “Más allá del ruido y la furia” de las derechas, Tudanca avanzó las medidas del acuerdo del PSOE y Unidas Podemos, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la derogación de la reforma laboral, el aumento del presupuesto para educación, la universalización de la educación infantil hasta los tres años, la eliminación de los copagos, la inclusión de la salud bucodental en la cartera de la sanidad pública, la mejora de la financiación de la dependencia, la revaloración de las pensiones según el IPC o la ley de cambio climático y transición energética.

En definitiva, Luis Tudanca aseguró que le va a ir “muy bien” a los que viven en España, por las medidas que pondrá en marcha el Gobierno. De hecho, aseguró que el clima contrario al Ejecutivo no tiene que ver con la figura del presidente, ni con los partidos que lo apoyan, sino con las políticas que pondrá en marcha, vinculadas a la justicia social, los impuestos, el equilibrio territorial o el feminismo. “Eso les preocupa mucho más”, sentenció.

Finalmente, Tudanca recordó que la competencia sobre el nombramiento de ministros corresponde al presidente del Gobierno. “Él decidirá y decidirá bien”, dijo el líder socialista de Castilla y León, después de recordar que quien presuma de tener influencia en esa decisión, “no dice la verdad”.