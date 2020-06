Tudanca deja abierta la puerta del acuerdo presupuestario pero acusa a Mañueco de “buscar un titular y una foto” con su oferta

El portavoz del grupo socialista Luis Tudanca durante su intervención en el pleno. / Ical

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, dejó la puerta abierta a la negociación de un acuerdo presupuestario con la Junta, pero acusó al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, de “buscar un titular y una foto” con su oferta de pacto. “Usted sabe que sí quería realmente un acuerdo de presupuestos me hubiera llamado antes, como yo hice con usted para que saliera bien el Pacto por la Reactivación”, criticó el líder de la oposición, quien añadió que si el objetivo de Mañueco es que “gobierne el PSOE”, en eso ya “coincide con lo que quisieron la mayoría de los castellanos y los leoneses hace un año”, cuando los socialistas ganaron las elecciones autonómicas. “No se preocupe, nosotros estamos preparados”, le trasladó. en el debate sobre el estado de la Comunidad.

Al respecto, Tudanca preguntó a Mañueco si esta propuesta es para “pactar los presupuestos de 2021 o los de hace diez años” dado que, prosiguió, esta mañana “ha hecho un balance con proyectos e iniciativas que bien podía haber leído en 2015 o 2011 o hace 20 años”. “Es que son, una y otra vez, las mismas promesas. Y los mismos incumplimientos”, achacó Tudanca.

Durante su intervención en el debate de política general de la Comunidad, Tudanca parafraseó la famosa pregunta de Cicerón a Catilina: “¿hasta cuándo va a abusar de nuestra paciencia, señor Mañueco”, se interrogó para recordarle la lealtad de los socialistas con la Junta en todo el proceso de gestión de la pandemia. “Empiece por cumplir el acuerdo (de reconstrucción)”, insistió, “y luego ya veremos”, dejando abierta la posibilidad de una negociación presupuestaria. En este sentido, acusó al presidente de la Junta de indolencia y pretender “ir sesteando de pacto en pacto” hasta el final de la legislatura, al tiempo que se volvió a preguntar si debía hacerle el trabajo el PSOE.

El secretario general del PSOE de Castilla y León,también afeó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que “nunca se vio mayor indolencia y menos iniciativa” en la acción política de esta Comunidad y tachó ka gestión del Gobierno autonómico frente al coronavirus de “complacencia, soberbia y desidia”. Complacencia, “porque se han creído sus propias mentiras repitiendo que teníamos la mejor sanidad del mundo y unos servicios sociales estaba todo arreglado”; soberbia, “porque es cierto que había diálogo, pero usted sabe que muchas veces es de sordos”, y desidia ejemplificada en la tardanza en remitir a las Cortes un decreto sobre residencias, describió el dirigente socialista.

“Castilla y León no se lo puede permitir”, dijo, y reconoció que sed han cometido errores que pueden explicarse por las urgencias y la precipitación con la que se ha tenido que gestionar la pandemia, pero indicó que algunas decisiones de la Junta han tenido consecuencias: los recortes en sanidad, el déficit de dotaciones sanitarias, “modelo residencial que primaba el negocio en el cuidado de los mayores, la “descoordinación y enfrentamiento” de las consejerías de Sanidad y Familia, las directrices para no trasladar a mayores a los hospitales, los cambios de criterio en la desescalada o el “mini-Ifema” de Valladolid.

“Todos pensábamos que después del agónico y tortuoso fin de la época anterior, después de más de 30 años de adormecer y hacer cada vez más pequeña esta Comunidad, llegaría un impulso que nos llevara al futuro”, lamentó Tudanca, quién le reprocho: “está claro es que usted no tenía más plan que ser Presidente. A costa de todo y de todos”.

En este punto, tuvo un recuerdo especial para la generación más afectada en esta crisis sanitaria, la de nuestros mayores, “esos hombres y mujeres que se enfrentaron a una guerra, que hicieron frente a un dictador, que sufrieron el hambre, el exilio y la muerte y que, después de tanta herida, fueron capaces de construir para legarnos este gran país”. “Y no hemos sido capaces de protegerlos como merecían. Es una deuda que no pagaremos nunca”, lamentó Tudanca. Por todos ellos, añadió, el deber “es seguir trabajando, seguir dejando la piel desde cada una de las responsabilidades, para estar a la altura”.

También abogó por que esta crisis “no la paguen de nuevo los mismos, los de siempre”, un “compromiso” del Partido Socialista. No en vano, admitió estar “orgulloso de Castilla y León”, que ha sido ejemplo” con el pacto por la recuperación, que calificó como “un pequeño mar en calma en medio de una tempestad”.

Lealtad a la Junta

Igualmente, recordó que su formación ha protagonizado “prudencia, lealtad y un silencio responsable” que el PSOE “no le debía” a Mañueco ni a su gobierno, “sino a nuestra gente, que nunca fue un cheque en blanco”. En este punto, dio las gracias a los procuradores socialistas, “porque no ha sido fácil obviar quién gobierna, cómo gobierna y cómo llegaron al gobierno”. Y destacó el peso de su partido en las medidas del pacto por la recuperación: “¿Alguien piensa que todo esto sería posible sin la participación del grupo socialista? No. La recuperación, esta vez, será justa o no será”, preguntó y respondió Tudanca.

Balance del primer año

Además, analizó el primer año del mandato del gobierno de coalición y advirtió a Mañueco de que no permitirá que “se esconda detrás del virus para tapar las carencias de un proyecto decadente que sigue agotado y fracasado”. Tudanca acusó al presidente de la Junta de “absoluta falta de autocrítica y de un poco de sensibilidad”.

El líder socialista consideró que la pandemia “no se ha afrontado bien en Castilla y León”, al menos “según los resultados”. A su juicio, la Comunidad “ha sido una de las más golpeadas”: la tercera con más contagios, la cuarta con más fallecidos y la tercera con más muertes en las residencias de España, después de Madrid y Cataluña, “con mucha menos población”.

Despoblación

También citó la despoblación, donde “todo sigue igual o peor”. “Durante la pasada legislatura éramos los campeones de la sangría demográfica. Y éste sigue siendo, sin duda, el mayor problema de la Comunidad. Un drama que han provocado sus políticas durante los últimos años”, achacó Tudanca a Mañueco. Igualmente, citó la “regeneración, transparencia, sanidad, empleo e industria”: “Todo sigue igual o peor”, le afeó.

Y lanzó un guiño hacia el Diálogo Social, exigiendo al presidente de la Junta que “que lo respete, cumpla lo firmado y pague lo que les debe a los trabajadores de esta tierra”, en referencia al acuerdo para abonar el suplemento de los ERTE al que se comprometió la Junta. “Seguimos siendo los mismos (PSOE) que lograrán que Castilla y León tenga por fin el cambio que necesita y que merece. El cambio que los castellanos y los leoneses votaron. Y el cambio, más tarde o más temprano, llegará”, sentenció.