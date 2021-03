El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, auguró el fin de Ciudadanos al no aprovechar la oportunidad de la moción de censura. “Ha sido un placer conocerles, hasta siempre señores de Cs”. Ante estas palabras, el portavoz del Grupo de Ciudadanos, David Castaño, le pidió irónicamente, que si tan seguros estaban, “déjenos morir en paz”, a lo que Tudanca añadió: “Descansen en paz”.

En el pleno de las Cortes durante el debate de la moción de censura, Castaño aseguró que el socialista no merece ser presidente por sus críticas a la situación de la Comunidad, si bien lo definió como una “buena persona”, un “buen político” y un dirigente “decente”, con “cortesía excelente”. “No le quiero mucho, pero le aprecio”, añadió, si bien dudó de su honestad porque lo acusó de romper el grupo parlamentario y añadió que le “arde la conciencia” y por eso presume de honestidad.

Al respecto, Luis Tudanca aseguró que le gusta hacer política “con el corazón” y añadió que tiene la conciencia “tranquila”, porque la hora de la política que anunciaban en Cs ha llegado, pero a partir de ahora será sin los dirigentes de Cs. Ante estas palabras, David Castaño reiteró que Tudanca había enterrado con la moción de censura futuras alianzas con él, si bien matizó que no con el PSOE, al que acusó de hacer una oposición “inútil”.

“Solo han frenado lo inevitable, el cambio en Castilla y León, haga lo que haga lo quede de vida a Cs”, dijo el dirigente socialista, quien insistió en que hoy es la última vez que los miembros de Cs tienen la oportunidad de sobrevivir y convertirse en lo que una vez se comprometieron. Por ello, Tudanca añadió que perpetuando y blindando el actual gobierno hacen mucho daños a los castellanos y leoneses. Esto, continuó, le llevó a decir que Cs está igual que el protagonista del ‘Sexto sentido’, “el que todo el mundo sabía que estaba muerto, menos él”.

Asimismo, el portavoz ‘naranja’ recriminó a Tudanca que no se haya querido sentarse con Cs en una reunión para exponer el programa de gobierno y añadió que Ciudadanos tiene un pacto firmado con el PP que se cumplirá. “Usted y yo no hemos hablado”, dijo David Castaño, para evitar el “alguien ha matado a alguien”. Insistió en que lo normal sería sentarse y no presentar una moción de censura “en cadena”, tras lo de Murcia y Madrid.

“¿Qué partido?, si no queda ninguno”

“¿Qué partido?, si no queda ninguno”, expresó el aspirante socialista quien manifestó que ya le hubiera gustado que Cs hubiera aceptado una reunión pública con él para negociar un pacto de gobierno. “Les he tenido más fe que ustedes mismos”, dijo y reconoció que en Cs hay mucha gente “honesta” y “capaz” y que la inmensa mayoría dice que no vinieron aquí para perpetuar al PP, para mantener a los mismos y las mismas políticas.

Tudanca, además, indicó que muchos dirigentes de Cs no quieren que cuente lo que le trasladan en privado y no se atreven a decir en público. “Ni siquiera para eso son valientes”, dijo por lo que pidió a la formación ‘naranja’ que no vuelvan a trasladarles en privado que no están de acuerdo con el vicepresidente Francisco Igea. “El acuerdo con los ciudadanos se les da peor cumplirlos”, relató.

La corrupción fue otro de los asuntos que motivó el debate de Tudanca y Castaño. El portavoz ‘naranja’ advirtió de que en el PP no habrá sitio para tantos miembros de Cs, a pesar de que se traguen la “dieta de sapos y culebras”, visto lo visto en Murcia. “Lo incomprensible es cómo los mantienen aquí”, afirmó el socialista, quien recordó a David Castaño que ya echaron a los que consideraban que eran corruptos en Andalucía.

Tudanca planteó si el PP de Castilla y León es una “marca blanca” o si “se vende en Mercadona”, tras las críticas de Cs al PP de Pablo Casado. “Me sorprende es que ustedes no se tengan un poquito más respeto a sí mismos”, dijo porque a su juicio en la vida no se puede perder “la dignidad”. Además, recordó que mientras aquí fichan de asesor a Ignacio Cosidó en Madrid apoyan la comisión de investigación de la ‘kitchen’.

Al respecto, David Castaño defendió que con los dirigentes del PP que él se había sentado no eran corruptos, sino personal “igual de decentes” que los socialistas y añadió que tanto el PP como el PSOE tienen casos de corrupción en su historia. El dirigente ‘naranja’ añadió que si no podía pactar con los ‘populares’, tampoco con los socialistas, algo que consideró de Barrio Sésamo.

Finalmente, Tudanca criticó a Castaño por pasar del feminismo liberal a defender el de Vox, mientras el portavoz ‘naranja’ criticó la críticas que reciben las mujeres de Cs cuando acuden a actos del 8 de marzo.