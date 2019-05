Tudanca dice que al PP solo le preocupa perder el poder y asegura que sus dirigentes ya están “asustados”

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca,junto al candidato a la Alcaldía, Olegario Ramón, y la candidata a las Cortes Nuria Rubio en el acto electoral de Ponferrada. / Miriam Chacón

El candidato del PSOE a la Junta, Luis Tudanca, advirtió hoy de que los dirigentes del Partido Popular va a “prometer todo lo que haga falta, lo que sea” y añadió que “lo único que les preocupa es perder el poder”, por lo que aseguró ya están “asustados”. Por ello, hizo un llamamiento a la movilización y señaló que El Bierzo y León van a ser la “vanguardia” que necesita la Comunidad para que haya un cambio de gobierno en las elecciones del 26 de mayo.

Tudanca, que cerró un mitin con cerca de 200 personas en el noveno día de la campaña electoral en la Casa de Cultura de Ponferrada (León), señaló que ahora el PP compromete todo lo que no ha hecho para pedir el voto a los ciudadanos, pero afirmó que los jóvenes han sido la vanguardia del cambio el 28 de abril y se mostró convencido de que van a serlo también en las autonómicas en Castilla y León.

Asimismo, Tudanca remarcó que la Junta tiene que estar presente en los territorios y garantizó que saldrá de los despachos para estar con la gente que necesita una respuesta. “No haremos nada diferente desde el gobierno, vamos a ser los mismos y vamos a volver a estar aquí”, dijo en su intervención en la capital berciana.

En ese sentido, el candidato socialista prometió el centro de especialidades y la unidad de radioterapia para Ponferrada si logra gobernar la Junta. “Como nos la están dejando”, dijo sobre la sanidad pública, tras recordar lo ocurrido con las oposiciones de enfermería. “Son muy torpes”, dijo y añadió que la Comunidad se habría ahorrado muchos “disgustos” si hubiera sido cesado el consejero del ramo, Antonio María Sáez Aguado.

“Hay que reconstruir la sanidad”, dijo Tudanca, quien planteó relanzar la Atención Primaria, pero también el transporte y reducir las listas de espera, porque señaló, parecen un “castigo”.

También propuso impulsar un nuevo plan de dinamización para las cuencas mineras y relanzar las instalaciones de la Ciuden en Cubillos del Sil, que visitó antes de participar en el mitin. “La transición va a llegar”, admitió, pero recalcó que tiene que ser “justa”, porque a su juicio no la pueden pagar los que no tienen ninguna culpa. Además, señaló que no dejarán a nadie por el camino y advirtió: “Si tengo que elegir entre estar al lado de un gobierno o de la gente de las cuencas, elegiré estar siempre al lado de la gente de las cuencas mineras”.

Se trata, apuntó, de pensar en una Comunidad que no tiene que conformarse con las “migajas” porque recalcó el drama de la despoblación no es solo para el que se marcha, sino también para el que se queda. Por ello, señaló que no puede ser que Castilla y León siga perdiendo “tantísimas” oportunidades, talento y jóvenes. “Necesitamos que vuelvan”, señaló con planes de retonor del talento, empleo digno y un bono cultural. “Los jóvenes deben ser el presente”, dijo por lo que propuso la contratación de investigadores y la aprobación del estatuto del becario.

Por todo ello, Luis Tudanca pidió a los ciudadanos que vayan a votar el 26 de mayo para tener un gobierno socialista, “decente”, “sensato” y “feminista”. No obstante, subrayó que la ultraderecha no es un “partido más”, como a su juicio asegura el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, y recordó que ponen en riesgo avances sociales y los derechos. “Ninguno de los pasos que damos es irreversible”, apostilló.

Tiempos “duros”

El candidato socialista señaló que Castilla y León se está jugando “mucho” y señaló que los socialistas afrontan esta lucha “desde abajo”, desde las calles y los barrios. Tras vivir tiempos “complicados”, señaló que los socialistas siempre han entendido lo que les ha pasado y se han vuelto a poner en pie para responder a los anhelos de los ciudadanos.

También, Luis Tudanca admitió que se han pasado tiempos “muy duros” en Ponferrada, pero remarcó que el PSOE va a retomar su proyecto en la ciudad con Olegario Ramón, un “grandísimo” alcalde. Además, recordó a Antonio Fernández, de Toral de los Vados, que falleció a los 100 años después de décadas de militancia. Los de la generación del 78, como él, remarcó, han podido disfrutar de la democracia y de la educación gracias a la lucha de los que le precedieron.

“Es muy lista y tiene una tremenda ilusión para que por fin León pinte lo que tiene que pintar”, dijo sobre la cabeza de lista por León, Nuria Rubio, y añadió: “Juntos por León y juntos por El Bierzo”. Tudanca remarcó el compromiso de su partido con la comarca berciana para avanzar hacia la “Ponferrada del mañana”, pero también para defender la sanidad pública y para apoyar a los mineros en las cuencas.

Alternativa “a la carrera”

El candidato socialista a la Alcaldía de Ponferrada, Olegario Ramón, pidió no olvidar a las comarcas periféricas y señaló que el déficit de vertebración lo resolverá Tudanca. Además criticó las trabas a la Ciuden del PP y culpó a los ‘populares’ de no haber buscado soluciones para el fin de la minería, algo que aseguró tuvo que hacer el Gobierno de Pedro Sánchez “a la carrera” en diez meses.

Ante la descarbonización, remarcó que la Ciuden, ubicada en Cubillos del Sil, ha logrado capturar el CO2 en unas determinadas calderas, por lo que recalcó que su técnica de oxicombustión puede ser utilizada por las industrias, que también tiene que reducir sus emisiones. Además, pidió sumar para multiplicar y “pensar en clave comarcal”.

Por ello, señaló que ha llegado el momento de recuperar el gobierno municipal de la capital berciana, donde llamó “alma cándida” al candidato del PP, Marcos Morala, por proponer cambiar el trazado del Camino de Santiago o reabrir al tráfico una avenida de la ciudad.

Cambio en Ponferrada

La cabeza de lista del PSOE a las Cortes por León, Nuria Rubio, remarcó que se respira cambio en Ponferrada y en Castilla y León, y aseguró que llegará de la mano de su partido. Remarcó que León cuenta con una lista de 13 hombres y mujeres “valientes”, que defenderán la provincia con “garra” para devolverla al lugar donde no debió salir. “Nos vamos a dejar la piel para que León vuelva a ser una provincia de primera”.

Destacó el programa de gobierno “serio” que apuesta por la “igualdad”, un valor socialista, que destacó se asienta sobre la educación. “Hacemos iguales a las personas”, sentenció. Al candidato del PP, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, le respondió que este servicio no es un “privilegio” o un “lujo”, sino un derecho. “La juventud no somos el presente somos el futuro”, dijo.

También el número dos Javier Campos remarcó que León ha perdido desde que gobierna el PP una población equivalente a la ciudad de Ponferrada, unos 69.000 habitantes. En el Bierzo, remarcó, ven como se les está apagando la luz, una “triste metáfora”, después de alumbrar durante décadas a España con el carbón. Por ello, pidió el 26 de mayo una victoria socialista para que Tudanca sea el próximo presidente de la Junta.

El acto contó con la presencia de destacados dirigentes socialistas de la provincia y la Comunidad, como el presidente de Juventudes Socialistas de Castilla y León, Fran Díaz; la berciana Ángela Marqués, o el exalcalde de León, el socialista Francisco Fernández.