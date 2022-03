El secretario general del PSOE de Castilla y León y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca. / M. Chacón

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, instó este miércoles al aspirante a presidir el PP, Alberto Núñez Feijóo, a “parar” el pacto con Vox en Castilla y León y ofreció a los ‘populares’ otro “camino”, ya que aseguró a los socialistas no les "duelen prendas” alcanzar un acuerdo, si bien advirtió que no están dispuestos a regalarle el gobierno y a facilitar el “blanqueamiento” del partido de Santiago Abascal.

Tudanca, que se reunió en Valladolid junto a la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, insistió en que el PP puede aislar a Vox y renunciar a pactar con él, pero insistió en que “no quiere”. De esta forma, dio por hecho que los dos partidos van a alcanzar un acuerdo porque argumentó que la “ultraderecha” no es un “dilema” para los ‘populares’, sino un “juego de poder”.

En ese sentido, Luis Tudanca pidió a Feijóo que frene esta deriva “radicalizada” del PP y los instó a ser “valientes” para decir “a las claras” qué están pactando “a escondidas”, “engañando a la gente” y, a su juicio, poniendo en juego el gobierno de toda una comunidad. Indicó que los dirigentes del PP ya han demostrado que están dispuestos “a todo” y destacó que frente a ellos están los socialistas, que aseguró lucharán “hasta el final”, porque son la “única alternativa”.

De esta forma, garantizó que los socialistas se van a enfrentar con todas sus fuerzas a la “derecha cómplice” y a la “extrema derecha”. “No se trata solo de ganar sino de cómo ganar y a costa de qué”, dijo, porque argumentó en su partido tienen “muy claro” sus principios y líneas rojas y que su responsabilidad es demostrar que sigue habiendo una alternativa. Por ello, mañana, cuando se celebre la constitución de las Cortes, irán a dar la batalla, por la “dignidad” de Castilla y León.

El socialista consideró que la elección de la Mesa de las Cortes, para cuya Presidencia proponen a la secretaria de Organización del PSCyL y procuradora por Zamora, Ana Sánchez, es una votación “enormemente trascendental” para el devenir de Castilla y León y el país, porque se juega buena parte de lo que suceda en el futuro de esta tierra y lo que en su opinión supondrá un “importante cambio” del escenario político del país.

Tudanca señaló que mientras PP y Vox negocian “a escondidas” y están en los despachos repartiéndose el futuro de Castilla y León, su partido va “de frente” y es el único que ha planteado un candidato, Ana Sánchez, a pocas horas de que se produzca la votación para elegir al presidente de las Cortes. Mañana, añadió, nadie podrá decir que no habrá opción al pacto de PP y Vox y añadió que está en manos de los parlamentarios decidir qué sucede este jueves con el Parlamento.

“Somos muy conscientes de cuál es la composición de la cámara”, dijo Tudanca, pero también el papel del PSOE, que con una “absoluta claridad, honestidad y valentía” ofrece otro camino a los partidos para que nadie pueda decir que no había otra posibilidad que el pacto de PP y Vox. En realidad, aseguró que solo existe una “alternativa”, el Partido Socialista, y añadió que la prioridad es evitar que Castilla y León sufra, en su opinión, la “vergüenza” de ser el primer gobierno de España con la participación de la “extrema derecha”.

Para ello, garantizó que harán “todo cuanto esté en su mano” porque anteponen los derechos y el bienestar de los ciudadanos a los intereses partidistas. Además, destacó que no han pedido “nada a cambio”, ni han hablado “de cargos” o de una compensación para establecer un cordón sanitario a Vox, como hacen los partidos en Europa. “El PP no ha querido”, lamentó, lo que a su juicio demuestra que no tienen “principios”, ni les importa el interés de la Comunidad.