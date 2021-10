Luis Tudanca recibe en Ponferrada el impulso del PSOE para la batalla por Castilla y León

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al líder autonómico del partido, Luis Tudanca, en el mitin celebrado en Ponferrada. / QUINITO

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, recibió este domingo en Ponferrada el apoyo del partido a todos los niveles en un acto celebrado en el pabellón José Arroyo en el que participó Pedro Sánchez y se dieron cita alcaldes y procuradores socialistas en las Cortes, dirigentes del partido provinciales y entre 1.200 y 1.400 personas que llenaron prácticamente todos los asientos dispuestos para el acto.

El acto lo abrió el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, que calificó a Tudanca de “un berciano más” y denunció el “trabajo pendiente” que a su juicio hay que hacer a nivel autonómico para paliar los déficits en dotación de servicios e infraestructuras de la comarca del Bierzo. La secretaria provincial del PSOE de León, Nuria Rubio, única voz femenina del acto, tomó a continuación la palabra para calificar el mitin de este domingo de “fiesta del PSOE provincial”. Haciendo referencia al ambiente animado entre el público, Rubio le señaló a Luis Tudanca “el ejército” con el que cuenta en León para llevarle “en volandas” a la presidencia de la Junta. El diputado nacional Javier Cendón aseguró después lo “bien que está en Ponferrada” en compañía del presidente del Gobierno y con un alcalde, presidente del Consejo Comarcal y presidente de la Diputación con carné socialista.

De Luis Tudanca, Cendón dijo que era la “esperanza” para la autonomía y señaló que “cuando Gobierna el PSOE, a León le va bien y España avanza”, lema, estas dos últimas palabras, del inminente cuadragésimo congreso federal del Partido Socialista.

Cendón presumió de músculo al asegurar que el 73 por ciento de los habitantes de la provincia viven en municipios regidos por el PSOE y puso al territorio, junto a Zamora, Salamanca, Lugo, Orense, Jaén y otras como ejemplos de la España interior con la que, aseguró, Pedro Sánchez está comprometido. El diputado abogó por convertir León, una provincia que ha basado su desarrollo en un “modelo del siglo XX”, en un espacio para ciencia y la innovación, y así espera que se impulse en el XL Congreso del PSOE, en consonancia con el espíritu del partido, que caracterizó como el “defender a los olvidados”.

El que será el candidato a la presidencia de la Junta por el PSOE, Luis Tudanca, mostró su alegría al verse en compañía del presidente del Gobierno y otros altos cargos socialistas, dirigiéndose al alcalde de León y a la primera edil de San Andrés del Rabanedo, entre otros, para enfocarse sobre en “el anfitrión”. El secretario general del PSOE en Castilla y León, en los primeros compases de su discurso, alabó la figura de Olegario Ramón y dijo del de Ponferrada que poseía dos virtudes de máxima importancia para un alcalde: la “honradez” y la “dignidad”. También tuvo unas palabras públicas de cariño para la alcaldesa de Vega de Valcarce, María Luisa González Santín, quien la semana pasada perdió a su marido.

Tudanca consideró afortunado que España haya tenido un gobierno como el presidido por Pedro Sánchez para hacer frente a la pandemia de COVID-19. “¿Que nos hubiera pasado si hubiera gobernado la derecha”, se preguntó. El secretario general del PSOE en la autonomía celebró el proyecto de presupuestos del estado y lamentó las críticas de quienes los habían calificado de “ideológicos”. Tudanca afirmó que así era, calificando los presupuestos de “socialistas” y afirmando que quienes militan en el PSOE lo hacen para “meterse en política”. También aplaudió las medidas en materia de vivienda para que los jóvenes “puedan fomar una familia aquí”.

En clave autonómica, el que será candidato a presidente de la Junta cuando se convoquen elecciones centró sus ataques en el ámbito de los servicios públicos, en particular en materia de sanidad. Luis Tudanca prometió reforzar la atención primaria y las infraestructuras, reabrir consultorios rurales y, en el caso particular de la del Bierzo y Laciana, lamentó que no se haya hecho un centro de especialidades y que falten especialistas en el hospital.

Sobre el debate sobre la descentralización institucional del estado, abierto por el PSOE y que quiere plantear que se instalen centros de poder en territorios distintos a Madrid, Tudanca aseguró que es “una puerta abierta a la esperanza” y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá a “el Bierzo, León y Castilla y León” a su lado. Esta descentralización política e institucional del país sería, a juicio del líder socialista en la autonomía, una “herramienta poderosa para el futuro” si finalmente se llevan “a la España vacíada los centros de poder”. Previamente, Tudanca había mentado que “España debe devolver a las cuencas mineras el sacrificio” de tantos años. Recogiendo ese guante, Pedro Sánchez anunció en su intervención, que cerraría el acto, la reactivación de la Ciuden como centro de innovación tecnológica ligado al medio rural.

