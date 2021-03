Tudanca expondrá su programa sin límite de tiempo

Luis Tudanca. / Ical

El pleno de la moción de censura presentada por la oposición socialista contra la Junta comenzará este lunes, a las 9 horas, en las Cortes con su presentación por la secretaria de Organización, Ana Sánchez, y la exposición del candidato, Luis Tudanca, de su programa y alternativa para el Gobierno de la Comunidad.

Según el guion fijado por la Mesa de las Cortes y por la Junta de Portavoces, la sesión se celebra durante todo el día y la votación está prevista a última hora de la tarde, si bien se habilitó el martes por si las intervenciones se alargaran y no fuera posible su cierre el mismo lunes, aunque en la Cámara confían en que el debate se desarrolle en una jornada.

Tanto en el apartado de presentación de la moción de censura, en la que se argumenta por qué se presenta, como en la exposición de la misma por Luis Tudanca, sin espacio de tiempo, se producirá un turno de réplica y dúplica por parte de la Junta de Castilla y León. No se reproducirá el esquema de la moción de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados y el presidente del Gobierno actuó de convidado de piedra sustituido por el bolso de su número dos en el escaño. El jefe del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, será el encargado de responder al candidato socialista y el vicepresidente, Francisco Igea, se medirá con Ana Sánchez.

Por la tarde, el turno comienza con los miembros del Grupo Mixto, de menor a mayor, es decir Por Ávila, UPL, Vox y Podemos. Después, Cs y PP, para cerrar las intervenciones el PSOE. A todos ellos, el candidato puede responder por separado o de manera conjunta. La votación cerrará el pleno.

La votación será nominal y pública, ya que cada procurador será citado por sus apellidos y nombre para expresar el sí, no o abstención. El sorteo decidirá por qué parlamentario se inicia. Los miembros de la Junta y de la Mesa de las Cortes serán los últimos en votar. El procurador de Cs por Burgos, José Ignacio Delgado, afirmó que estará en la sesión tras ser dado de alta por COVID-19.

Sin embargo, la ausencia de un voto en contra no altera la mayoría de 41 escaños. Es decir que pueden faltar 40 procuradores o no votar sin que influya en el resultado, ya que lo que cuenta, como explicaron fuentes parlamentarias, es que Tudanca consiga los 41 “síes” de la mayoría absoluta. La abstención no suma y es, en la práctica, un no.

Como informaron fuentes parlamentarias, su desarrollo será como un pleno normal, aunque se trata del debate de la primera moción de censura en la historia de la Comunidad. Por ello, no habrá invitados y los procuradores solo ocuparán sus escaños en el hemiciclo en el momento de la votación. La sesión, como en todas desde el inicio de la pandemia, la seguirán unos desde sus asientos y otros en las tribunas para cumplir con las medidas sanitarias.

Sí se cumple el guion, de lo que no dudan en PP y Cs, la moción de censura será rechazada con sus votos y el de Vox, a la espera de lo que hagan Por Ávila, UPL y la nueva procuradora no adscrita, María Montero, ex de Ciudadanos. Según el Reglamento de las Cortes, no se podrá presentar otra con las mismas firmas de los procuradores socialistas que lo han hecho en esta ocasión hasta dentro de un año. Y entonces, el margen será estrecho ya que también se impide una iniciativa similar un año antes de las elecciones.