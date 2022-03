Tudanca se pregunta si no hay algún "moderado" en el PP que se "plante" ante el "chantaje" de Vox

El líder socialista lamenta que Mañueco "ya demuestra que no va a ser el próximo presidente de la Junta, que será García-Gallardo"

Luis Tudanca. / R. Cacho

El portavoz del Grupo Socialista y secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, se preguntó este jueves en Valladolid si no hay algún "moderado" en el Partido Popular que se atreva a levantar la voz contra los ataques de la "extrema derecha" y se "plante" ante el "chantaje" de Vox que retrasa la convocatoria del Pleno del Debate Investidura y, por lo tanto, el Gobierno de Castilla y León. "Vox sabe que el señor Mañueco acepta chantajes y que está dispuesto a entregar lo que sea de Castilla y León a los pies de la extrema derecha para mantenerse en el poder. Vox hace ostentación de cada nueva humillación que le produce al Partido Popular", subrayó. No en vano, consideró que la Comunidad es "rehén" de Vox, gracias "al señor Mañueco y el PP, algo que sufren los castellanos y leoneses".

Tudanca lamentó que PP y Vox se peleen por los "despojos", el poder y los sillones, tras conocerse que las negociaciones se centran ahora por el control de la Comunicación de la Junta y los medios de comunicación, lo que, a su juicio, supone un nuevo "ataque" a la democracia de Castilla y León. No en vano, recordó que se suma a los ataques de la "extrema derecha" al Parlamento, el feminismo y la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, la memoria histórica y los sindicatos y el Diálogo Social.

Añadió que "Fernández Mañueco demuestra que no va a ser el próximo presidente de la Junta sino que será Juan García-Gallardo, al igual que lo fue Francisco Igea durante la anterior legislatura". Preguntado por el motivo por el que el nuevo presidente de las Cortes, Carlos Pollán, no convoque la Junta de Portavoces para fijar la fecha del Pleno de Investidura, Tudanca apuntó que tendrá que esperar a que finalice la negociación entre el PP y Vox.

"No actúa de forma autónoma por que ambas formaciones no respetan las instituciones y la sesión de investidura será cuando quiera Vox por que Mañueco se ha entregado a ellos", afirmó. En todo caso, quiso dejar claro que no está ansioso por que la Comunidad tenga un gobierno del PP y Vox pero significó que es una "tremenda irresponsabilidad" tener paralizada la Junta, pese a que habían anunciado que el pacto garantizaba estabilidad en Castilla y León.

El secretario autonómico del PSOE criticó que Castilla y León lleva tres meses sin gobierno, tras haber sido la "prueba piloto" con el primer ejecutivo que tendrá consejeros de Vox y con una participación decisiva. Y ese parón se produce, precisó, en tiempos "muy" complejos y complicados, provocados por la situación internacional con la invasión de Ucrania.

"La enorme responsabilidad del PP que ha abandonado a su suerte a la Comunidad por el capricho de Alfonso Fernández Mañueco al convocar unas elecciones en mitad de una fase de recuperación económica y de una pandemia así como la llegada del mayor volumen de fondos a Castilla y León de la historia, que nos permitiría trabajar hoy, a marchas forzadas, para paliar las crisis que sufríamos", sentenció.

Frente a esta irresponsabilidad, Tudanca aseguró que el Partido Socialista continuará con la presentación de propuestas como el plan extraordinario de ayudas para que los sectores más afectados hagan frente a la crisis, que aún no ha tenido respuesta. Y es que consideró necesario que la Junta ejerza sus competencias y ponga en marcha una ayuda excepcional y urgente para combatir la pobreza energética en los hogares y para la compra de combustible; medidas para las empresas exportadoras y derivar fondos a los ayuntamientos para beneficiar al transporte.

"Es prácticamente el único gobierno autonómico que no está haciendo nada", manifestó. En este sentido, recordó las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Asturias para bonificar el 50 por ciento de las ayudas del bono social térmico y el adelanto del 90 por ciento de las ayudas de la PAC y por Baleares, con 5,5 millones para el sector del transporte. "Me gustaría que la Junta hiciera lo mismo pero para ello el gobierno inexistente tiene que ponerse las pilas ya ", espetó.

Sin ejecutar los fondos europeos

Luis Tudanca señaló que, en la actualidad, Castilla y León no tiene presupuestos, que impide ejecutar "todos" los fondos extraordinarios del Gobierno de España y Europa, como la lucha contra la violencia de género o el desarrollo de la gratuidad de la educación de cero a tres años. También señaló la paralización de normas pendientes de tramitación cuando se disolvieron las Cortes como la ley de derechos de garantía de las personas al final de la vida.

El líder socialista alertó que la paralización de la gestión de los fondos europeos es un "lastre" que Castilla y León no se puede permitir para llevar a cabo inversiones productivas y la transformación, por que puede perjudicar el desarrollo de la Comunidad para "décadas".