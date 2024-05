Tudanca llama a una “movilización masiva” para que en Europa haya una “mayoría progresista”

“El Partido Popular no tiene corazón, no tiene palabra y no es capaz siquiera de mantener sus propias posiciones si con eso piensa que puede debilitar un poco a Pedro Sánchez y al Gobierno de España”, denunció este martes el secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, quien consideró “inconcebible” que los ‘populares’ “pongan en tela de juicio un hecho histórico”, como es el reconocimiento del Estado de Palestina por parte del Gobierno de España “a pesar de existir un genocidio retransmitido en vivo y en directo en las televisiones de todo el mundo y más de 35.000 palestinos asesinados por el Estado de Israel”.

Tudanca, que recordó que en 2018 el PP apoyó en las Cortes “el reconocimiento del Estado de Palestina” hoy “sean capaces de contradecirse a sí mismos” en “un ejercicio de hipocresía” que demuestra “lo que son capaces de hacer con tal de debilitar al Gobierno”, a pesar de que “se está hablando de derechos humanos, de niños asesinados, de paz, de seguridad y de pura humanidad”

Ante ello, el socialista consideró que el PP “no merece una recompensa”, por lo que hizo un llamamiento a la “movilización masiva” para votar el próximo 9 de junio “para que haya una Europa de mayoría progresista que siga siendo un faro de esperanza en el mundo” y así tener “un país mejor, una Europa mejor y un mundo mejor”.

Así lo apuntó Luis Tudanca durante su participación en un acto de campaña en Ponferrada, acompañado del presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, en el que advirtió que el PSOE hará “todo lo posible” para que en Europa “no se reproduzca un Gobierno como el que se sufre en Castilla y León”. “No vamos a permitir un Gobierno de la derecha y la extrema derecha que cultive discursos de odio, que promueva políticas reaccionarias y que haga retroceder a una Europa en blanco y negro, sin derechos ni libertades y que ataque a la igualdad, al feminismo, a los colectivos LGTBI, al territorio o a la lucha contra el cambio climático”, remarcó.

En este sentido, expuso que, “en un ataque de sinceridad”, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, “ha reconocido que, si él tiene la oportunidad de decidir, también en Europa pactará con la extrema derecha”, algo que “no es ninguna sorpresa”, ya que “fue él quien autorizó el pacto con Vox en Castilla y León y el responsable de que por primera vez en España la extrema derecha se hiciera con el poder institucional en una Comunidad Autónoma”.

También señaló Luis Tudanca que Feijóo “ha recocido que, si por él fuera, no habría fondos europeos”, por lo que el socialista vaticinó que lo que quiere el gallego es “una Europa que no sea solidaria y que no se endeude con 750.000 millones de euros para ayudar a superar la mayor crisis sanitaria pero también económica y social de la historia”.

Fondos europeos para el Bierzo

El secretario general del PSOECyL aprovechó su presencia en Ponferrada para recalcar “la enorme transcendencia” de las elecciones europeas, que se producen “en un momento transcendental desde el punto de vista histórico” en el que “se juega el destino de Europa”, ya que “nunca se había estado tan cerca de un posible retroceso en el proceso de construcción europea, en el avance en derechos y libertades y también en todo lo que tiene que ver con el Estado de Bienestar”.

“Hoy Ponferrada no tendría el enorme potencial y perspectiva de futuro que tiene si no fuera por los fondos europeos del por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ha permitido que llegaran más de 13 millones de euros para colocarla en el futuro y para transformarla”, afirmó Luis Tudanca, al tiempo que puntualizó que “gran parte de lo llegado al Bierzo en forma de políticas de vivienda, educativas o de inversiones en infraestructuras sanitarias lo ha hecho de lla mano de los fondos europeos”.

Junto al Plan de Recuperación, Tudanca también resaltó la llegada “por primera vez en la historia” de fondos de Transición Justa “para permitir que las comarcas mineras que tanto le han dado a España y a Europa tuvieran una oportunidad y empezar devolverles lo mucho que le han dado al pasado y al presente de nuestro país”. “La Ciuden, la Térmica Cultural o los 17 millones que han llegado a municipios del Bierzo son un buen ejemplo de lo importante que ha sido y es Europa para todos”, concluyó.