Tudanca: “No es solo un pucherazo, es financiación ilegal, coacciones, falsedad documental…”

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca / M. Chacón

El candidato del PSOE a la presidencia de la Junta, Luis Tudanca, considera que le hubiera gustado que a la hora de negociar para alcanzar un acuerdo de Gobierno se hubiese respetado la lista más votada. Así, señala, que “no le gusta ni lo comparte, pero respeta” las estrategias de otros partidos. “Ciudadanos decidió que de forma preferente se iban a reunir con el PP, pero sigo confiando en la política y en que las cosas que se dicen se cumplan y he escuchado a Cs decir en esta comunidad: cambio, cambio, cambio. Espero que sea la línea que se imponga al final”, expone hoy en una entrevista publicada por el Norte de Castilla.

En esta línea se muestra también confiado en que la relación personal entre los líderes de Cs y PSOE, Albert Rivera y Pedro Sánchez, no le cueste el gobierno de la Junta. “Lo que suceda aquí se tiene que decidir pensando en los de aquí. Castilla y León no puede ser una moneda de cambio”, arguyó.

Sobre el hecho de si se han intercambiado documentos con el candidato de Cs, Francisco Igea, en estos días para intentar abrir negociaciones, Luis Tudanca recurre al dicho de que “dos no se reúnen si uno no quiere…”, aunque precisa que la primera semana tras las elecciones el PSOE ofreció una ronda de contactos a los partidos como ganadores de las elecciones. “Sí lo hemos hecho. ¿Qué sucedió? Que Cs y PP dijeron que hasta que no les dieran instrucciones de Madrid no se movían”, aclara.

En este sentido, el candidato del PSOE se muestra convencido en la entrevista de que Francisco Igea se va a sentar con él para acordar un programa de gobierno “por que el primer requisito, que es la decencia, no es posible con el PP en la ecuación”.

En torno a la pregunta de si ha hablado directamente en los último 13 días con Francisco Igea, Luis Tudanca explica que ha tenido alguna “conversación informal” y que le ha enviado una carta pidiéndole una reunión. “Tenemos que ser capaces de iniciar las reuniones formales. Por respeto a los votantes del PSOE, que son mayoritarios, aunque no suficientes para gobernar. Me parece que aquellos que han confiando en el PSOE se merecen el mismo respeto, al menos, que los que han votado al resto de los partidos”, indica.

Tudanca se refiere igualmente a las diligencias abiertas para investigar una denuncia anónima sobre presuntas irregularidades en las primarias donde Alfonso Fernández Mañueco fue elegido presidente regional de su partido. “En su caso no es solo un pucherazo, es financiación ilegal, coacciones, falsedad documental… Gravísimo. Lo tremendo es que nadie lo ha negado y me temo que haya más cosas que no conocemos. No cambian. Si no se van a la oposición, no hay otra manera de regenerarles. Es hacerles un favor”, añade, al tiempo que dice que no entiende que se llegue a sugerir que el PSOE esté detrás. “Lo que nos faltaba. Nosotros vamos de frente, personándonos en los tribunales como con la Perla Negra. No nos escondemos. Quizás deberían mirar dentro de su casa”, concluye.