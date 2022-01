Tudanca: “Yo no quiero ser el presidente de la Junta, quiero ser el alcalde de los alcaldes de Castilla y León”

El candidato del PSOECyL pide movilización a las bases y, citando a Silvio Rodríguez, promete no renunciar “jamás” a sus principios por “muy grandes” que sean los enemigos: “Los socialistas no tenemos precio”

La vicesecretaria general del PSOECyL, Virginia Barcones, y el secretario general del PSOE de León, Alfonso Cendón, inauguran la Convención Municipal del PSOECyL

El secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, se dirigió este sábado a los cuadros municipales socialistas de la Comunidad y les prometió colaboración en la gobernanza del territorio en caso de imponerse en los comicios autonómicos del próximo 13 de febrero. “Yo no quiero ser el presidente de la Junta, quiero ser el alcalde de los alcaldes de Castilla y León”, aseguró, a fin de ensalzar la política municipalista y la labor de su compañeros de partido al frente de las entidades locales en las que gobiernan, incluidos “más de la mitad de los municipios de más de 20.000 habitantes y más de la mitad de las capitales de provincia”.

Tudanca cerró a mediodía la Convención Municipal del PSOECyL celebrada en Auditorio de León y pidió movilización a las bases del partido. “Quieren que no vayamos a votar. Pero la manera de pararles es esa. Tratarán de convencernos de que es imposible, pero ya lo logramos en 2019”, manifestó el candidato, en referencia a su condición de lista más votada en las ultimas elecciones, a pesar de no gobernar. Así, citando a Silvio Rodríguez, prometió no renunciar “jamás” a sus principios, por “muy grandes” que sean los enemigos. “Los socialistas no tenemos precio”, sentenció, comprometiéndose a «salir a ganar”. “Me voy a dejar la piel como vosotros os la habéis dejado por vuestra gente”, les dijo.