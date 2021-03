Tudanca compromete un paquete legislativo en 10 ámbitos

El candidato socialista a presidir el Ejecutivo autonómico, Luis Tudanca, junto a la secretaria de Organización del PSOE, Ana Sánchez, durante el Pleno de debate de la moción de censura del PSOE contra el Gobierno de PP-Cs / Miriam Chacón

El secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, comprometió este lunes un paquete legislativo en diez ámbitos como una ley de garantías para los usuarios del sistema público de salud con tiempos máximos de espera y un blindaje de las tasas universitarias. Así lo señaló durante la presentación de su moción de censura en las cortes de Castilla y León.

Pacto de recuperación

Asimismo, se comprometió al cumplimiento del pacto de recuperación firmado en la primera oleada de la pandemia. En este paquete incluyó una ley de igualdad social dela diversidad sexual y de género, una en materia de desarrollo rural sostenible, publicidad institucional, prevención, extinción, investigación y reforestación de incendios forestales, cambio climático, apoyo la conciliación, fomento dela creación de industrias culturales o una ley de trabajo autónomo.

Asimismo comprometió la gratuidad de lo libros de texto, la extensión de cobertura de la salud bucodental, un plan de retorno del talento, incentivos fiscales para zonas despobladas y consensuar con los agentes económicos y sociales la transformación del modelo económico y productivo.

Entre los primeros objetivos que citó es la recuperación de la paz social, la unidad en la lucha contra la pandemia, la regeneración de las instituciones, el reto demográfico y la corrección de los desequilibrios, el blindaje de los servicios públicos, la igualdad, la transformación de Castilla y León aprovechando los fondos del Estado y europeos. “Les propongo un proyecto de todos para todas las gentes de esta tierra”.

Atención primaria presencial

El secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, se comprometió hoy a reforzar la sanidad primaria recuperando la atención presencial y de dotar un fondo de 250 millones de euros a la sanidad pública, así como a la contratación de más profesionales y mejorar sus condiciones laborales y a recuperar la actividad ordinaria para hacer frente a las listas de espera.

Falta de oportunidades

Por último, señaló que ya son demasiadas las generaciones que han visto marcharse a sus hijos e hijas por falta de oportunidades. Mi compromiso es que esta generación sea la primera, después de demasiado tiempo, que se pone en pie y levanta el futuro de Castilla y León, señaló el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, quien pidió la confianza de los procuradores “por la decencia y la dignidad”. “No hacer nada no es una opción. Resignarse no es posible. Rendirse no lo contemplo”, concluyó.