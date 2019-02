Tudanca propone una nueva fiscalidad para combatir la despoblación

El líder de los socialistas en Castilla y León manifiesta en Salamanca que “España no resistirá" si no es capaz de recuperar habitantes

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, interviene en el acto de presentación de la candidata del PSOE a la Alcaldía de Béjar, Elena Martín, junto a la Comisionada del Gobierno para el Reto Demográfico, Isaura Leal / Jesús Formigo

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, apuesta por una fiscalidad que favoreza la implantación de empresas y pobladores en la Comunidad. Un reto, dijo, que no solo corresponde a zonas despobladas, sino que es una batalla de país. “España no resistirá si no somos capaces de hacer que zonas como Soria o parte del oeste de la comunidad, como Ávila, recuperen población”, apuntó.

Tudanca, que acudió a la presentación de Elena Martín como candidata a la Alcaldía de la localidad salmantina de Béjar, explicó que “es necesario hacer visible a la España vacía dándole voz en las instituciones”, remarcando que uno de los objetivos de su formación es el de “hacer un diagnóstico de la situación para buscar soluciones”, que pasan “por el impulso de la banda ancha, del fomento de la solidaridad territorial para reducir los desequilibrios, por una fiscalía y por el blindaje de los servicios públicos”.

Por ello, manifestó que “se pivotará sobre el empleo y los servicios públicos como las dos cuestiones que solucionarán la despoblación”. Y es que Tudanca aseguró que su formación ofrece “un proyecto de presente y futuro para cambiar un modelo agotado”. Una situación, remarcó, responsabilidad única del PP ya que “desde hace décadas gobernaron siempre los mismos”.

Tudanca calificó el deterioro de la sanidad en Castilla y León como algo “terrible y premeditado, fruto de un modelo que pretende privatizar, que busca que solo puedan acceder a los servicios públicos aquellos que los pueden pagar”. En este sentido, señaló que “quienes están tan contentos con que se hayan rechazado los Presupuestos con el voto de PP, Cs, secesionistas catalanes y Bildu ahora se alegran de que miles de cuidadoras familiares se hayan quedado sin la cotización a la seguridad social”.

Sobre el empleo, el candidato socialista a la Presidencia aseguró que “con la creación de puestos de trabajo de calidad se podrá retener el talento. También recordó que el PSOE llevó a cabo un pacto por la reindustrialización de Castilla y León, que fue la última Comunidad Autónoma del país en tener una Ley de Industrial. Además, remarcó que la creación de los Planes de Fomento Territorial Específicos fueron una propuesta de su formación. “Necesitamos que los que se marcharon vuelvan”, sentenció. Por ello, apostó por un “Plan de Retorno del Talento Profesional que permita a los que se marcharon crear un proyecto de vida en la tierra que los vio nacer”.

