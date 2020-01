Tudanca reclama la implicación de la Junta en la recuperación del monasterio de San Andrés en Vega de Espinareda

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, anunció hoy que los socialistas presentarán una iniciativa en las Cortes para convertir en albergue el monasterio de San Andrés, en el municipio de Vega de Espinareda. Tudanca reclamó la implicación y el apoyo de la Junta para los diferentes proyectos de recuperación y protección de esta “joya del patrimonio berciano” cuyos orígenes se remontan al siglo IX. “No podemos decir que no hay potencial en el medio rural”, sentenció el líder de los socialistas en Castilla y León, que reclamó una “apuesta decidida” a las administraciones para crear empleo, desarrollar la economía y fijar la población en estas áreas. En ese sentido, Tudanca recalcó que “el problema de la despoblación no es del medio rural, es del conjunto de la Comunidad y del país” e instó a la Junta a “aprovechar el rico patrimonio natural e histórico del Bierzo”. “Por fin parece que vamos a tomarnos en serio la lucha contra la despoblación después de 30 años de abandono”, valoró el secretario autonómico de los socialistas, que lamentó el “desconocimiento, abandono y poca rentabilidad” que pesa sobre este antiguo inmueble. En la misma línea, Tudanca defendió la “gran riqueza de los pueblos” y recordó que solo en el municipio de Vega de Espinareda hay otros ejemplos de enclaves relacionados con la cultura castreña o con las pinturas rupestres. Igualmente, puso en valor el papel que puede jugar la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses (Rbale) como “punto importante para la atracción de visitantes” y para la organización de nuevas iniciativas en el ámbito del turismo, un extremo para el que reclamó “inversiones y compromiso” por parte de las administraciones. Fondos de transición justa Por otro lado, Tudanca se refirió a la llegada de los fondos europeos de transición justa como una “puerta abierta a la esperanza” para una zona que históricamente ha estado ligada al sector de la minería del carbón. “Tenemos que ser capaces de utilizar bien esos recursos en proyectos viables y ambiciosos que ayuden a fijar población y a crear un tejido económico alternativo”, defendió el líder de los socialistas castellanos y leoneses. En ese sentido, valoró la “cantidad importante” que ese paquete de fondos destina a las cuencas mineras de la Comunidad. “La buena noticia es que León y Palencia están dentro de esos fondos”, destacó Tudanca, que consideró que “la negociación no está cerrada”. “La pelea en Europa no ha sido fácil y la batalla continúa”, resumió. “Gestionar la miseria” De la misma manera, Tudanca advirtió que los planes de la Junta para la sanidad rural suponen “darle la puntilla” a un servicio público que ya ha sufrido “años de castigo”. “Sin más recursos, más médicos y más inversiones, la sanidad será peor”, vaticinó el secretario general autonómico, que lamentó que esta situación servirá para “acentuar el drama de la despoblación”. Al respecto, Tudanca remarcó que el plan de los gestores del Ejecutivo autonómico pasa por “cerrar consultorios médicos y gestionar la miseria”, una postura que choca de frente con el “consenso unánime” de plataformas sanitarias y ayuntamientos. En ese sentido, el burgalés apeló a la “responsabilidad” de los gobernantes y recordó que la sanidad es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, después de que la Junta haya pedido por carta al Gobierno una mayor dotación en esta materia. “Si no quieren gobernar, que se marchen y nos dejen a nosotros”, espetó Tudanca, que reiteró que la transferencia de esas atribuciones se produjo durante la época en la que José María Aznar ostentó la presidencia del Gobierno. “Para ocupar puestos y cobrar sueldos vale cualquiera, pero para gestionar la Junta parece que no”, sentenció. Por su parte, el alcalde de Vega de Espinareda, Santiago Rodríguez, agradeció a Tudanca que “tome contacto con la realidad de los pueblos” y que conozca las necesidades y posibilidades de los municipios rurales en el actual contexto económico. “La triste realidad es que el mundo rural no acaba de ver soluciones a sus problemas”, lamentó el regidor, que consideró que debe haber asuntos como el urbanismo en los que “no se puede contemplar a los pueblos como al resto de Castilla y León”.