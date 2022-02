Luis Tudanca, en su comparecencia en la noche electoral. / M. Chacón

El secretario general del PSOE y candidato a la Junta, Luis Tudanca, asumió la derrota de su partido en estas elecciones autonómicas en las que consideró que “Castilla y León ha hablado”. “Tener claro, que otros vendrán y que harán más y lograrán que el cambio llegue a esta tierra, porque esta tierra lo merece”, dijo.

“Lo hemos dado todo. Lo he dado absolutamente todo, me he vaciado trabajando por esta tierra, a la que tanto quiero, pero no ha sido suficiente”, dijo visiblemente emocionado Tudanca, que compareció pasadas las 22.15 horas desde un hotel de Valladolid, junto a la vicesecretaria general del PSCyL, Virginia Barcones; y la secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez, entre otros.

El candidato socialista, que felicitó al Partido Popular y a su candidato, Alfonso Fernández Mañueco, por su victoria este domingo, aseguró que “la gente siempre es soberana” porque argumentó que los socialistas saben lo que costó traer la democracia al país y que los gobiernos se decidieran en las urnas. También trasladó su enhorabuena a UPL y Soria Ya.

“Sé que no es la noche que esperabais, y no es el momento por el que llevábamos trabajando tantísimo tiempo”, comenzó su intervención el candidato socialista, que recibió los aplausos del centenar de militantes y dirigentes del PSOE. Tudanca añadió que tampoco se han cumplido las expectativas de cambio de las últimas semanas, después de haber ganado en 2019 y no poder gobernar.

El candidato socialista expuso que el PSOE y el PP se disputan ser la primera fuerza en Castilla y León por un margen de 16.000 votos, en un resultado “ajustado”, pero reconoció que el PP ha ganado las elecciones. Además, valoró que su partido fuera el más votado en Burgos, León, Palencia y Valladolid, mientras los ‘populares’ fueran el primer partido en Ávila, Salamanca, Segovia y Zamora.

Al respecto, el secretario general del PSCyL indicó que en los próximos días analizarán los resultados de esta noche electoral, que no ocultó no eran los que esperaba él y su partido, ya que indicó querían una mayoría que les permitiera gobernar y cambiar de políticas. Además, valoró la “amplia” participación en estas elecciones, “también inesperada por parte de algunos”, por lo que consideró que los castellanos y leoneses han dado una “lección” en esta convocatoria, que se celebra por primera vez separada del resto de comunidades. “La gente ha participado, lo ha hecho con toda serenidad, la gente ha votado y la gente es soberana”, sentenció.

De par en par

Además, el candidato socialista lamentó que Fernández Mañueco, que hace dos años le cerró la puerta al cambio, ahora se la haya abierto de “par en par” a Vox, que recordó ya reclama la Vicepresidencia de la Junta. “¿Merecía la pena?”, planteó convocar estas elecciones y añadió: “Parece que no”.

Tudanca recordó que el PP planteó estos comicios del 13 de febrero como una cita para lograr la mayoría absoluta, que recalcó se ha quedado “muy lejos de obtener”, ya que añadió dependerá de Vox, un partido que consideró de “extrema derecha” y que añadió no solo cuestiona el estado autonómico, sino los “derechos y libertades de muchos colectivos”.

Finalmente, Tudanca tuvo palabras de agradecimiento para el dispositivo electoral, para los responsables de las mesas electorales y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. También reconoció el esfuerzo de apoderados e interventores, así como todos los que le han acompañado en esta tarea, que recalcó era que el cambio llegara a Castilla y León. Además, de los dirigentes del PSOE de Castilla y León, arroparon al candidato el presidente del Senado, el burgalés Ander Gil; la eurodiputada Iratxe García, y la palentina Mari Luz Martínez Seijo, entre otros.