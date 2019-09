Tudanca y Cendón reivindican a los ayuntamientos como la “clave” para evitar la despoblación y dicen no a la fusión de municipios

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, reivindicó hoy a los ayuntamientos como la “pieza clave para luchar contra despoblación” durante la inauguración del Consejo de alcaldes socialistas de la Comunidad, al que acudieron cerca de 300 regidores y concejales de las nueve provincias. El burgalés subrayó el “compromiso con el municipalismo” de la formación que dirige y criticó la propuesta para fusionar ayuntamientos. “No vamos a permitir la fusión de municipios en el medio rural, ése no es el problema”, aseguró.

En ese sentido, Tudanca destacó que “la política se hace pisando el barro y mirando a los ojos de la gente para conocer sus problemas” y reivindicó “políticas avanzadas” para hacer frente a desafíos como el reto demográfico o para innovar en materias como feminismo y reindustrialización. “Hay que gobernar de otra manera, esta tierra necesita un cambio”, recalcó el líder de los socialistas, que remarcó la “enorme responsabilidad” que supone para el partido gobernar sobre más de la mitad de la población de la Comunidad.

En la misma línea, Tudanca advirtió contra los recortes en servicios públicos como la educación o la sanidad. “Cuando hablan de reorganizar están hablando de cerrar y recortar”, afirmó. Igualmente, dio su apoyo a la huelga general de los empleados públicos y lamentó que la Junta se haya convertido en una “empresa de reciclaje para los cargos que no valen”, en referencia al nombramiento de asesores “a dedo”.

Por último, el líder del PSOE en la Comunidad apostó por “duplicar la financiación incondicionada” de los consistorios y llamó a la lucha contra la desafección ciudadana. En ese sentido, defendió la “buena política” y la personalizó en los nombres de Alider Presa y Mario Rivas, alcaldes socialistas de Igüeña y Villablino, respectivamente. Rivas fue nombrado hoy presidente de la Asociación de Comarcas Mineras (Acom) en sustitución de Presa.

Por su parte, el secretario general del PSOE de León, Javier Cendón, coincidió con Tudanca al identificar a los alcaldes como “el primer dique de contención de la ciudadanía”. Cendón valoró al PSOE como el único partido que elabora “programas electorales construidos desde el municipalismo”. “Estamos gobernando para mucha gente y no podemos defraudarles”, recalcó el secretario provincial, que recordó que los socialistas gobiernan 86 ayuntamientos en León y 556 en toda la Comunidad.

Eduardo Morán presenta la ponencia sobre despoblación

Por su parte, El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, ha presentado la ponencia sobre despoblación aprobada este viernes en el Consejo de Alcaldes organizado por el PSOE de Castilla y León en El Palacín de la capital leonesa. El también vicesecretario general del PSL-PSOE ha expuesto que el diagnóstico sobre la situación demográfica en la comunidad es “demoledor” ya que sitúa a Castilla y León como la más afectada de España por la despoblación.

“No os digo nada nuevo y mucho menos a los alcaldes y alcaldesas de cualquier punto de León o de Castilla. Tampoco hace falta que recordemos quienes han sido los responsables de una situación que no es de ahora, sino que viene produciéndose en los más de 30 años en que el PP lleva gobernando. No es que no hayan hecho nada para remediar el problema es que son, precisamente, parte del problema. No en vano comparten con él las siglas: PP es igual a pérdida de población”, indicó.

Ante los mas de 400 munícipes asistentes al acto, Morán detalló alguna de las propuestas de la ponencia como “poner en marcha, de forma inmediata, una política propia para afrontar los retos demográficos” o que la ordenación del territorio propuesto por la Junta “deje de crear escenarios de incertidumbre y estrés institucional en las entidades locales”. El responsable de la institución provincial leonesa abogó por garantizar “una dotación optima de los servicios básicos de competencia autonómica y la financiación de los que prestamos desde otras administraciones, así como el establecimiento de bonificaciones fiscales en el medio rural o la llegada de internet de banda ancha y telefonía móvil a todo el territorio, un objetivo que, en la Diputación de León, hemos convertido en prioritario para este mandato”.

El presidente de la Diputación también se encargó de la clausura del acto y en sus palabras de despedida se refirió a las juntas vecinales a las que calificó como “otro de los pilares de la administración local que en la provincia de León tienen una importancia capital, ya que, además de formar parte de nuestra identidad, concentramos un tercio de todas las existente en España: 1.200 de un total de más de 3.000 en todo el país”.