Tudanca no contempla una repetición electoral: "El PP tiene absoluto pavor a que la extrema derecha les dé un nuevo mordisco”

El secretario general del PSOECyL y procurador electo tras el 13 de febrero, Luis Tudanca, aseguró hoy que no contempla un escenario de repetición electoral en Castilla y León porque el PP “tiene absoluto pavor a que la extrema derecha les dé un nuevo mordisco”, según sostuvo en una entrevista concedida a la Cadena SER, donde fue tajante: "Si me piden que anteponga mis intereses personales y partidistas a proteger los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBi, a garantizar que no haya retrocesos en igualdad ni en derechos y libertades en el Estado de Bienestar, no tengo duda, apuesto y elijo eso, pero es que el PP no ha dicho eso, ni lo ha pedido”.

Además, consideró que los ‘populares’ “ya tienen hecho el pacto” con Vox en la Comunidad porque para ellos “no es un dilema moral, ético o político, sino orgánico”, algo que el PP “interpreta”, matizó Tudanca, “en términos de esa guerra que tienen con distintos episodios y que parecen sacadas de un tebeo”, en referencia a las acusaciones de espionaje entre Ayuso y Génova. “Es muy grave; habla de corrupción, de espionaje y guerra interna; y demuestra que Mañueco convocó las elecciones solo por este interés y no por el de Castilla y León. Si ya me parecía irresponsable hacerlo en plena sexta ola y corriendo el tiempo en contra por los fondos europeos, ahora con esto...”, denunció.

Tudanca, quien admitió de nuevo en los últimos días ha reflexionado sobre los resultados a título personal y orgánico, sostuvo que llegó “a creer que ganaría” y recordó que se han quedado a 16.000 votos de conseguirlo, si bien destacó que su objetivo era “cambiar el gobierno”. Achacó los resultados del PSOE a varios factores, aunque uno de ellos fue el cansancio, que ha motivado una “bajada de la participación”, así como la aparición de partidos locales que han absorbido “el voto progresista” y que “ha consolidado en el Gobierno a aquellos que han destrozado este territorio y fomentado la despoblación durante tanto tiempo”.

En este sentido, mostró su “preocupación por que Vox haya captado ese voto descontento” después de que Mañueco “dinamitara la estabilidad de su gobierno, dejara a Castilla y León sin presupuestos, con corrupción”. “Se le cerró la puerta al cambio hace dos años y se le abre ahora a la ultraderecha. Vox se ha zampado al PP. Cuando uno compite con el original en su terreno, gana el original. El contacto con ellos les ha hecho mucho daño por no aislarlos políticamente como la derecha democrática de Europa”, incidió, para añadir que él sabía que la formación de Santiago Abascal “crecería”, pero no pensó, “sinceramente, que fuera tanto”, una situación de la que responsabilizó “exclusivamente al PP”.

Cordón sanitario y abstención

Igualmente, el líder socialista pidió “respeto” al PP porque en 2019 los socialistas obtuvieron 35 procuradores: “Ni siquiera se reunieron con nosotros y pactaron con Ciudadanos. ¿Por qué han cambiado de opinión y ahora Vox supone un problema para ellos? No sabemos si hacer caso a Casado, Ayuso, Almeida o al Mañueco de por la mañana o de por la tarde. Pero estamos dispuestos a hablar de cordón sanitario por coherencia y responsabilidad”, cuestionó Tudanca, quien recordó que su partido “siempre se ha enfrentado a este tipo de movimientos totalitarios que ponen en riesgo los avances en derechos y libertades en este país”.

En este sentido, rechazó “regalar el Gobierno al PP”, pero lanzó el guante: “Si quieren cambiar de posición, estamos dispuestos a hablar”. En todo caso, se mostró molesto por que el “el debate sea que si el PSOE gana las elecciones, el PP pacta con quien sea, también con la extrema derecha, y si ganan por solo 16.000 votos, les regalamos los gobiernos”, argumentó Tudanca, quien recordó que los ‘populares’ aún tienen abiertas varias causas en primavera por corrupción.

Análisis de resultados

Luis Tudanca se refirió también a la fragmentación del arco parlamentario castellano y leonés, que “está complicando, entre comillas, a la izquierda”, algo sobre lo apeló a una “reflexión”, ya que a pesar de haber “traído centros nacionales a Castilla y León no se ha logrado el respaldo esperado”.

Por último, sentenció que cuenta con “absoluta autonomía” para negociar pactos en Castilla y León: “Nadie me ha dicho nada. Lucho por esta tierra cada día, pero soy consciente de que esto no solo afecta aquí. Honestamente creo que el PP ni siquiera ha respondido a esta pregunta sobre Vox en voz alta. Me hace gracia que quieran un gobierno en solitario. Mire, el resultado es el que es. Ni a mi en 2019 ni por dos veces a Pedro Sánchez les apoyaron con una abstención”.