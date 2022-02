Tudanca: "Sigo en pie, sigo adelante liderando al PSOE de Castilla y León”

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, preside el Consejo Territorial. Gráficos al inicio de la reunión. Posteriormente, preside la reunión de la Comisión Ejecutiva Autonómica. Al finalizar, a las 13.30 horas, se atiende a los medios de comunicación. / Ical

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, afirmó este martes que “sigue en pie” tanto él como líder de la formación como su partido después de los resultados del pasado domingo y añadió que va a seguir en el cargo después de las dudas generadas por sus palabras en la noche electoral.

En una rueda de prensa después del Consejo Territorial y de la ejecutiva autonómica, Tudanca, en la que se realizó una reflexión sobre los resultados que no les satisfacen al no haber ganado, agradeció el respaldo unánime recibido a su liderazgo.

El líder socialista reconoció que en algunos momentos “no sabe que hacer”, afirmó que los resultados requerían una reflexión y tras dos días y con el apoyo recibido proclamó que sigue al frente de su partido. Tudanca reconoció que valoró la posibilidad de renunciar, que enmarcó en "una reflexión sincera" y en "hablarlo con los compañeros". Tanto en la reunión con los barones provinciales como de la ejecutiva, recibió el apoyo unánime, que agradeció.

"Cuando digo que he recibido el apoyo unánime, me refiero del primero al último", respondió en relación a sí había hablado con Pedro Sánchez y que le había dicho el líder de su partido. "Me creerán o no, pero valoro más el apoyo de abajo", apostilló.

Cordón sanitario a Vox

El secretario general del PSOE de Castilla y León retó al Partido Popular a establecer un cordón sanitario a Vox para dejarlo fuera de la gobernabilidad en España, algo que dudó hagan los 'populares', ya que consideró que pactarán con los de Santiago Abascal en la Junta. Por ello, cerró la puerta a una abstención de los socialistas para que el PP gobierne en solitario: "Que se olvide, que no, que no, de ninguna de las maneras".

Tudanca compareció tras la reunión del Consejo Territorial del PSOECyL con todos secretarios generales provinciales y la posterior reunión de la Ejecutiva Autonómica para analizar el escenario tras los comicios y hacer una reflexión de la que, dijo, el partido “está unido y fuerte y es ahora más necesario”. “Nada de juego de trileros; si quieren que les regalemos un gobierno para luego seguir pactando con Vox, que lo olviden”, sentenció.

En ese sentido, el dirigente socialista, que desconocía que los 'populares' le habían solicitado una reunión, insistió en que se reunirán con ellos y con los demás partidos, excepto con Vox. De esta forma, Tudanca rechazó una abstención de su partido para que gobierne el PP en Castilla y León y luego pacten todas las leyes con Vox y sigan con su gobiernos en los municipios, comunidades y el resto del país.

Tudanca trasladó al Partido Popular “que pierda toda esperanza” de generar una división en el PSOE, como la vivida en el pasado, e insistió en que el debate de la abstención “es falso” y descartó “brechas y división” en el partido acerca de esta posición e hizo un llamamiento al PP si acepta el cordón sanitario a Vox: “Cuando lleguemos a ese puente, cruzaremos ese río”, si bien respetó las diferentes opiniones al respecto vertidas desde otros cargos socialistas, como los alcaldes de Valladolid y León, Óscar Puente y José Antonio Diez. No obstante, señaló que hablará con todas las fuerzas presentes en el arco parlamentario, a excepción, dijo, de “la extrema derecha”. Podría empezar, incluso, mañana con el PP.

En todo caso, recordó que para el PSOE “no es nuevo” hacer frente a la “extrema derecha”, algo que hace “desde hace 140 años, luchando contra el fascismo y la intolerancia y avanzando en derechos y libertades”. “No tenemos nada que demostrar”, sentenció, para afear al PP que ya en 2019, cuando fue segunda fuerza, “ni siquiera se planteó la posibilidad de que el PSOE gobernara en solitario”. Ahora, insistió, los ‘populares’ ya gobiernan con Vox en Palencia, en Aranda de Duero, en El Espinar y en Murcia y “lo intentaron en Burgos”. “Ellos ya gobiernan con la extrema derecha, sin que nada les obligara a hacerlo, más allá de las ansias de llegar al poder. Por eso estoy convencido de que lo volverán a hacer y pactarán. También gobierna con tránsfugas. Y además tienen una mancha, la corrupción. Han pasado las elecciones, pero no los casos judiciales”, reprochó Tudanca.