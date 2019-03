Tudanca subraya que el PSOE es la “única alternativa decente posible” en Castilla y León al “proyecto fracasado del PP”

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, interviene ante el Comité Autonómico del PSOE de Castilla y León / L. Pérez

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, aseguró hoy ante el Comité Autonómico del PSOE de Castilla y León que los socialistas son “la única alternativa decente posible” en la Comunidad, “con un programa de gobierno sensato, moderado y de cambio”. “Ahora ya estamos todos, en las autonómicas sabemos cuáles son las opciones para gobernar Castilla y León, pero más allá de los candidatos las opciones siguen siendo las mismas: o sigue gobernando el PP y su proyecto fracasado 33 años después o gobierna el PSOE. No hay más alternativas”, sentenció.

El líder regional de los socialistas aseguró que “la derecha aquí, por fin, se ha quitado la máscara”. “Se acabó la derecha moderada. Se quitaron los complejos y se fueron a Colón con la ultraderecha. Hoy ya no engañan a nadie. Ahora vendrá la campaña electoral y volverán a ponerse la piel de cordero, y dirán que harán por Castilla y León lo que no han sido capaces en 30 años, pero ya no engañan a nadie”, resumió.

Tudanca apuntó que en Castilla y León y en España, “aunque la derecha se vista de seda, derecha se queda”. “El PSOE les va a derrotar en las urnas. Todos juntos vamos a darlo todo para aprovechar esta oportunidad histórica por esta tierra, por lo que ha sufrido y sigue sufriendo, y porque merece un futuro mejor”, señaló.

Respecto a las próximas elecciones municipales, señaló que los socialistas son un partido “absolutamente municipalista”, y sentenció que “el cambio en Castilla y León solo será posible si lo hacemos desde abajo y hacia arriba, si somos capaces de demostrar a los vecinos que somos lo mejor que les puede pasar”.

Asimismo recalcó que el proceso de primarias que ha celebrado el PSOE ha sido “absolutamente ejemplar”, pese a que se ha trabajado “en circunstancias muy complicadas, sabiendo que uno solo puede ir más rápido pero que juntos llegaremos más lejos”. “Hoy estamos bien colocados en la parrilla de inicio. Es el momento decisivo, de saber hasta dónde vamos a ser capaces de llegar juntos”, señaló.

“Cuatro años después de una larga legislatura que ha sido complicada dentro y fuera del PSOE, hoy estamos más juntos, más fuertes y unidos, con el objetivo de construir un programa de gobierno de presente y de futuro para Castilla y León”, afirmó.

En su intervención recordó que las elecciones generales se han tenido que celebrar porque tras la presentación de los presupuestos más sociales de la historia, que incluían “una subida histórica de las pensiones, el SMI y de los salarios de los empleados públicos, que revertía recortes entre sanidad y dependencia y educación, el PP, Cs, Bildu y los secesionistas catalanes se pusieron de acuerdo para votar que no”.

Tudanca aseguró además que los nueve meses de gobierno de Pedro Sánchez “han significado un cambio en la forma y el fondo de hacer política”, y par ala Comunidad “han permitido el desbloqueo de muchos de proyectos que llevaban siete años paralizados”. Condenaron a Castilla y León al ostracismo, y el PSOE recuperó tantos y tantos proyectos perdidos.

“Frente a aquellos que tanto pidieron las elecciones y de pronto se les quitaron las ganas, los ciudadanos sabrán reconocer el esfuerzo del gobierno de Pedro, que obtendrá una victoria aplastante y volverá a gobernar este país junto con el PSOE”, señaló.