Tvitec toca el cielo de la Gran Manzana

One Vanderbilt, revestido con el vidrio de Tvitec, es el segundo edificio más alto de Nueva York -el más alto de oficinas-, solo por detrás del nuevo One World Trade Center. A punto de inaugurarse, con sus 457 metros de alto se ha convertido en el principal hito de Tvitec en el ámbito de los rascacielos.

One Vanderbilt ha sido diseñado por el estudio KPF. Su estructura de vidrio, que recuerda a una elegante pirámide, está coronada por una gran aguja. La megaconstrucción abarca una manzana al oeste de la estación Gran Central, edificio con el que estará integrado.

Pero esta no es la única aportación de Tvitec al skyline de New York. Previamente, la empresa berciana se encargó de la ‘piel acristalada’ de One Manhattan West. Este rascacielos diseñado

por SOM (Skidmore, Owings & Merrill LLP) se eleva 303 metros sobre el suelo del desarrollo urbanístico más de moda en la Gran Manzana, Hudson Yards. Norteamérica. Para One Manhattan West se fabricaron cerca de 50.000 metros de vidrio de alto rendimiento.