Ugal-Upa critica las dos caras de Asaja en el conflicto del godello

El conflicto por la decisión de la Junta de Castilla y León de permitir la inclusión de la uva godello en la Denominación de Origen Rueda ha saltado también a las organizaciones sindicales del campo. Así, desde el sindicato Ugal-Upa consideran “indecente” la posición de Asaja, a la que señalan como una de las impulsoras de la petición de inclusión del godello entre las variedades de la DO Rueda a través de su organización en Valladolid, “aunque ahora intenten maquillarlo sus compañeros de Asaja León saliendo micrófono en mano en la supuesta defensa del Bierzo”.

Desde Ugal-Upa anuncian además que “no vamos a consentir que se dañe a la provincia de León, a la comarca del Bierzo y a los viticultores de la zona, y vamos a encabezar cuantas medidas se adopten desde ya por parte de instituciones, autoridades y particulares contra la decisión que se quiere amparar desde el gobierno autonómico”. En ese sentido, apelan “al sentido común y a la responsabilidad del nuevo equipo de la Consejería de Agricultura para que rectifique y no se deje llevar por la incompetente tramitación que se realizó a lo largo de la gestión de los anteriores reponsables (Vox)”.

Finalmente, el sindicato agrario recuerda que “no solo no existe tradición de godello en la DO Rueda, sino que una decisión de este calado no se puede adoptar sin tener en cuenta la opinión de todas las partes afectadas”.