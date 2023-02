UGT Bierzo denuncia "la situación de total abandono y ahogo económico" que sufren los docentes itinerantes

Profesora. / Pixabay

Desde UGT Enseñanza quieren volver a denunciar la "situación de total abandono y ahogo económico que sufre uno de los colectivos más desconocidos del sistema educativo y que afecta de lleno a la provincia de León y al Bierzo": la figura del docente itinerante, que en la mayoría de los casos se circunscribe a la maestra o maestro itinerante de la escuela rural y a los que se unen otros colectivos como el profesorado compartido, equipos de orientación educativa y la propia inspección de educación.

El curso pasado, desde UGT denunciaron la "situación de ahogo económico que está sufriendo este colectivo con el retraso del pago de sus desplazamientos. La Junta de Castilla y León y por ende la Dirección Provincial de León, una vez más, se olvida de este pequeño colectivo que pone su propio coche al servicio de la administración, adelanta el dinero del combustible de varios meses (sin ninguna contraprestación) y cumple rigurosamente con el horario y desplazamientos que su labor docente les exige", aseguran.

Asimismo, en una nota de prensa emitida a los medios de comunicación, desde UGT aseveran que "a pesar de que recientemente se ha aprobado la insuficiente subida del kilometraje que ha subido de 0,19 a 0,23€, esta subida de 0,4€ está sujeta a IRPF. Durante los últimos 16 años, los compañeros itinerantes han venido cobrando unas cantidades obsoletas con un incremento del 0% cuando para este tiempo la subida del IPC ha sido del 31,7%", y añaden que "la dirección Provincial de Educación de León sigue con su política de retrasos en el pago del kilometraje a este profesorado, pues nos encontramos finalizando el mes de febrero, y este colectivo ha recibido el pago de septiembre y octubre y los más afortunados han podido percibir noviembre".

Tras haber denunciado este hecho ante el Procurador del Común y haber recibido contestación para realizar las oportunas alegaciones, "vemos como la situación lejos de mejorar respecto al curso anterior ha empeorado, ya que según datos aportados por la propia Dirección Provincial al Procurador del Común en el mes de enero del año pasado habían abonado 533 itinerancias referidas al mes de diciembre de 2021, en marzo abonaron 566 itinerancias referidas a los meses de enero y febrero. Actualmente no han pagado en la mayoría de los casos, las itinerancias referidas al mes de noviembre".

Desde UGT denuncian, por considerar intolerable, "que la Dirección Provincial no cumpla con sus deberes y obligaciones, ya que mientras exige que este profesorado lleve a cabo y sin rechistar su horario con sus pertinentes desplazamientos, dicho colectivo no cobra los mismos desde el mes de octubre. Las conversaciones con el Secretario Técnico de la Dirección Provincial no arrojaron ninguna luz sobre este retraso. En ningún caso se ha pagado más allá de noviembre".

Además, UGT exige el pago mes a mes de los kilómetros recorridos, y la subida de las cantidades tanto fijas como variables en función de los kilómetros recorridos, "ajustándose a los precios del carburante y de los coches del siglo XXI, contribuyendo de manera real a cubrir cualquier tipo de desgaste y avería, el seguro y la parte proporcional de los impuestos relacionados con el vehículo. Exigimos la revisión de las distancias kilométricas, puesto que en los últimos 20 años hemos visto como las localidades del Bierzo y provincia “se acercan” cada vez más".

Por último, piden la dignificación de un colectivo olvidado por la administración, desconocido entre los propios docentes pero que es una pieza clave de la escuela pública de nuestra provincia y nuestra comarca.