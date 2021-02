UGT Bierzo exige cubrir vacantes y reforzar centros sanitarios

Centro de Salud Ponferrada I – San Antonio / QUINITO

“La atención telefónica que se presta no soluciona las necesidades de una población mayoritariamente envejecida, muchas veces incapaz de seguir las instrucciones de una máquina o de manejar una aplicación informática”, señalaron los responsables sindicales.

Es por ello que desde la la Federación de Servicios Públicos del sindicato UGT Bierzo se exige a la Junta que lleve a cabo la cobertura de puestos vacantes y el refuerzo del personal que presta atención al público en los consultorios y centros sanitarios de la comarca.

En ese sentido, indicaron las dificultades para cubrir plazas en especialidades como pediatría, donde los problemas afectan a las zonas básicas de salud de Puente Domingo Flórez y Toreno e incluso al Hospital del Bierzo. Ocurre lo mismo con la especialidad de Oncología, cuya cobertura “se ha venido reclamando reiteradamente desde distintas instancias y colectivos”, recordaron los representantes de UGT.

Al respecto, atribuyeron la “precariedad” de estos servicios al concurso de traslados, el proceso administrativo por el que se adjudican las plazas del sistema sanitario, que provoca que los titulares de algunas plazas en la comarca las abandonen. Al no haber otros profesionales que las soliciten, señala el sindicato, estas plazas quedan sin cobertura. “La solución de este problema pasa por incentivar adecuadamente estos puestos, por lo que no admitimos como excusa que los profesionales no los piden”, señalaron los responsables sindicales.