UGT y CCOO urgen la negociación de los convenios colectivos de comercio y hostelería

Imagen de la calle La Paz, una de las más céntricas de la ciudad de Ponferrada, peatonal y con mayor densidad de comercio local en Ponferrada. / QUINITO

Una situación “absolutamente insostenible”. Así consideran UGT y CCOO que se describe la realidad que viven los trabajadores del comercio y la hostelería de la provincia de León, pendientes de negociar seis convenios colectivos que afectan a cerca de 30.000 trabajadores. Los sindicatos reclamarán por escrito a la Federación Leonesa de Empresarios la apertura inmediata de las mesas de negociación y solicitarán la mediación del Servicio Regional de Relaciones Laborales, Serla, si no obtienen respuesta la próxima semana.

Después de varias solicitudes infructuosas para negociar, aseguran que no descartan iniciar movilizaciones para lo que podría suponer un periodo navideño “caliente” en esos sectores. En total, son seis los convenios pendientes.

“El debate identitario no puede tapar todo. La patronal tiene una responsabilidad con León que no puede obviar. Han recibido ayuda de todas las administraciones y no están siendo corresponsables con sus trabajadores. Los leoneses necesitan convenios colectivos decentes”, recalcó el secretario General de la Federación Regional de Servicios de Castilla y León de CCOO, Marcos Gutiérrez, antes de asegurar que si no se produce un incremento salarial el conflicto está servido.

Los sindicatos dicen ser conscientes de la realidad y plantean subidas que consideran moderadas, de en torno al cuatro por ciento para los próximos dos o tres años y una cláusula de garantía que asegure el mantenimiento del poder adquisitivo. Ahora, según los datos que aportaron, varias categorías laborales cuyos convenios están pendientes mantienen sueldos que no alcanzan al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

En el comercio son unos 20.000 los trabajadores afectados por un bloqueo que, insisten, no puede continuar y en el caso de la hostelería la cifra ronda los 10.000. En este sector, UGT y CCOO lamentan la pérdida de profesionalización, que vinculan al nivel salarial, en una provincia donde el convenio era de los mejores del país. Respecto al comercio, apuntan que un dependiente de primera de León percibe al año unos 3.000 euros menos que uno de la misma categoría en Burgos.

En la comparecencia conjunta también participaron el secretario general de Servicios Privados de UGT de León, Óscar Cueto, el secretario de Acción Sindical de la Federación Regional de Servicios de Castilla y León de CCOO, Luis Sáez, el coordinador Provincial de Servicios de CCOO en León, Ramón José Jorge, y Juan Carlos Gómez, de UGT León.