UGT defiende que “ya no hay excusas” para no proporcionar mascarillas FFP2 al profesorado

Pixabay

La secretaria de Educación de FesP-UGTCyL, Beatriz García González, manifestó su satisfacción ante el reconocimiento que el presidente de la Junta de Castilla y León ha hecho sobre la obligatoriedad del uso de mascarillas FFP2 como una medida que apuesta por la protección de la salud. Desde UGT manifestaron que “ya no hay excusas para no proporcionar las mascarillas FFP2 al conjunto del profesorado de Castilla y León”.

“Desde UGT consideramos necesario el mantenimiento de la enseñanza presencial, pero con garantías”, señaló Beatriz García, por lo que “hemos pedido repetidamente que se garantice la seguridad del profesorado y el alumnado en las aulas”. La responsable de Educación recordó que el sindicato ha exigido la utilización de este tipo de mascarillas “tanto el personal especialmente sensible como para el profesorado de los grupos burbuja”, una petición que, por ahora, ha tenido “una respuesta negativa”.

En este sentido, desde UGT reclamaron la adopción de medidas extraordinarias ante el “alarmante” aumento de casos COVID en los centros escolares tras la reanudación de las clases una vez finalizado el periodo navideño, lo que conlleva a su vez “un elevado grado de preocupación y estrés en el profesorado”. Entre ellas proponen la vacunación del profesorado como grupo preferente.

Fuentes sindicales dijeron a través de un comunicado no entender que la Junta no haya incluido aún al personal docente como personal “de riesgo, esencial y prioritario” cuando ha regulado las reuniones de no más de cuatro personas, ha cerrado los centros culturales y ha instado a la ciudadanía a confinarse.