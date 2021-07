UGT denuncia que los auxiliares hacen funciones de enfermeros en las residencias privadas por falta de contratación de personal

Ricardo Muñoz / ICAL . Foto de archivo

El sector sociosanitario de UGT en Valladolid denunció que los auxiliares de enfermería de las residencias privadas de personas mayores de la provincia realizan las funciones de los enfermeros por la falta de contratación de personal adecuado en estos centros.

Según informa UGT en un comunicado, para suplir esta carencia la empresa obliga a las auxiliares de enfermería a realizar funciones que no les corresponden, y que puede suponen un riesgo para el residente puesto que los trabajadores asignados no están habilitados para realizarlas. Además, dichas tareas no se reconocen ni profesional ni económicamente.

Por eso, en palabras de los representantes de UGT, “después de pasar un año muy duro debido a la pandemia, en el que las trabajadoras han expuesto su salud y la de sus familias, y están agotadas psicológica y físicamente, lo que merecen son mejoras en las condiciones laborales, no un aumento en la carga de trabajo”.

De hecho, desde el sindicato explican que la excesiva carga de trabajo produce estrés, ansiedad y supone un alto absentismo laboral, debido a la “pésima” situación y gestión de las residencias en la provincia y, por eso, solicitan, una vez más, “la revisión de la ratio de personal por parte de la Junta de Castilla y León, que lleva años bajo mínimos, y una subida salarial acorde a la situación, así como la reducción de la excesiva jornada”.