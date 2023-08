UGT denuncia que el Ecyl está “desmontado, desvirtuado y sin inversión”

El secretario de Acción Sindical y Diálogo Social UGT Castilla y León, Raúl Santa Eufemia; el secretario autonómico de UGT Servicios Públicos, Tomás Pérez , y el secretario de Acción Sindical y del sector autonómico de UGT Servicios Públicos, Carlos Arenas. / R. Cacho

El secretario de Acción Sindical y Diálogo Social UGT Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, aseguró este jueves en Valladolid que el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) está “desmontado, desvirtuado y sin inversión”, y aseguró que “es imposible” que el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, cumpla su compromiso de completar la reestructuración del servicio antes del 31 de diciembre ya que “no existe ningún borrador ni proyecto” en manos de los grupos parlamentarios en las Cortes o del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

“Ya nos gustaría reestructurar y modernizar el servicio público de empleo. Llevamos intentando que se haga desde 2002, cuando se transfirió a la Junta la parte del Inem correspondiente a las políticas activas de empleo. El plan de modernización anunciado es una veganzonada que muy a pesar suyo no se va a poder realizar, y menos en los plazos que ha planteado”, corroboró el secretario de Acción Sindical y del sector autonómico de UGT Servicios Públicos, Carlos Arenas.

Por su parte, el secretario autonómico de UGT Servicios Públicos, Tomás Pérez, pidió explicaciones sobre las 177 plazas comprometidas por Veganzones el pasado 10 de julio para “optimizar los recursos y servicios” que prestan las oficinas del Ecyl. Y reclamó conocer “quién coordinará esos puestos en cada provincia y qué clase de contrato les hará a los técnicos, cómo funcionarios, personal laboral o interinos”, o si “se le dará a dedo la gestión a alguna organización con ánimo de lucro”. A su juicio, deben explicar “de dónde sacarán el presupuesto” para cubrir esos puestos.

Arenas recalcó que desde UGT considera que tanto el Ecyl como el resto de organismos y consejerías de la Junta están “mal dotados de personal”, y aseguró no comprender por qué esos 177 “nuevos puestos” no se incluyeron en su momento dentro de la negociación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de Funcionarios Públicos que prepara la Junta para el conjunto de la administración autonómica.

“Cuando preguntamos a Hacienda y a Presidencia por ello nos dicen que no saben nada de ese tema, que desde Industria no se lo han planteado, y que dentro de la negociación esas plazas no están incluidas. Seguimos sin saber cómo se hará, así que o bien Veganzones miente descaradamente, o es no tiene ni idea de cómo funciona la administración pública ni la Junta”, atacó.

Pérez, por su parte, acusó al Gobierno actual de que, desde su constitución, “en la Consejería de Industria, Comercio y Empleo se han dedicado a destrozar completamente lo que había y no hacer nada”, y aseguró que están “cansados” de que “el empleo público se tome a chirigota desde la Consejería y desde la propia Junta”. En ese sentido, cuestionó si las nuevas 177 plazas serán estructurales: “¿Las incluirán en la Consejería para siempre, y por tanto harán una oposición? ¿Qué titulación requerirán? ¿Las financiarán con el dinero europeo, que solo durará un tiempo determinado, y se agotarán cuando terminen los fondos? Entonces no están arreglando un problema, sino poniendo un parche. Le pedimos que se tome en serio a Castilla y León, porque hasta ahora solo estamos viendo la demagogia y el populismo llevados al Gobierno”, subrayó.

Cátedra de Cooperativismo

En otro orden de cosas, Santa Eufemia denunció que Veganzones y la directora general de Economía Social y Autónoma, Emma Fernández, pretenden a partir de 2024 financiar el funcionamiento de la Cátedra de Cooperativismo y Economía Social (que la Universidad de Valladolid creó el pasado mes de abril para promover y divulgar las bondades de las fórmulas de la Economía Social) a través del fondo de fomento al cooperativismo, que actualmente cuenta con 630.000 euros.

“Quieren rescatar esos fondos no para lo que marca la ley, que es reinvertir en las propias cooperativas que siguen activas el dinero remanente cada vez que otra cooperativa cesa su actividad, sino para dotar de sustento a la Cátedra. Varias cooperativas nos han manifestado ya su repulsa a esa medida, y haremos un seguimiento estrecho de lo que suceda con este tema, porque creemos que quieren liquidar ese fondo par asu beneficio político”, denunció.