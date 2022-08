UGT León denuncia falta de cobertura de plazas en el operativo de incendios

Acusa a la Junta de “fomentar el silencio de los trabajadores para no destapar la gestión desastrosa y lamentable del colectivo”

Extinción de incendios en la Tebaida. / QUINITO

El Sector de Administración Autonómica de UGT Servicios Públicos León comunicó hoy que tramita la correspondiente denuncia por la no cobertura de las plazas existentes del operativo de incendios; en concreto, la de una manguera que no ha sido sustituida para cubrir su ausencia por el ejercicio de las labores sindicales, lo que provoca que una de las dotaciones de autobomba de la base de Camposagrado cuente únicamente con conductor.

También lamentan que se haya dado la circunstancia de tener “en un colectivo considerado de emergencia hasta cinco camiones con una sola persona” y avanzan que preparan otra denuncia sobre prevención, “porque en esta provincia no han pasado los reconocimientos médicos en tiempo y forma de hecho y hay trabajadores que no se han podido incorporar por este motivo”.

La secretaria del Sector de Administración Autonómica de UGT Servicios Públicos León, Ruth Sanz, recordó hoy otras realidades del operativo como el impago de los trienios o un calendario laboral “desordenado, lo que no ocurre en otras provincias”.

“Lo que sí queremos dejar claro es que el Sector de Administración Autonómica de León no se va a achantar ante los atropellos que se están llevando a cabo y que seguiremos con las visitas a nuestros compañeros y denunciaremos todo lo que suponga un riesgo tanto para ellos como para el entorno”, añade después de señalar que el ‘modus operandi’ de la Administración autonómica en la provincia es “fomentar el silencio de los trabajadores para que no destapen la gestión tan desastrosa y lamentable de este colectivo en León”.