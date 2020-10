UGT denuncia la “precaria situación” de los equipos covid en los colegios

Sede de los sindicatos UGT y CCOO en Ponferrada / QUINITO

UGT en el Bierzo ha denunciado este lunes mediante un comunicado la “precaria situación” de los equipos Covid en los centros educativos.

Según UGT, el “equipo COVID está encabezado por un coordinador y les corresponde una hora por cada fracción de 75 alumnos en el centro, a repartir entre todos los miembros de dicho equipo (pueden ser entre 3 -5)”.

El problema, a juicio del sindicado, es que “no se tiene en cuenta que por ejemplo, El Bierzo, tiene una gran cantidad de Colegios Rurales Agrupados y centros incompletos, que en muchos casos no llegan a ese número de alumnos y la Junta ha determinado que no hay redondeo al alza, en otras palabras, que si no tienes 75 alumnos no te corresponde nada”.

Es hace, aseguran en UGT, que las labores del equipo Covid sean llevadas a cabo por los profesores del centro, que se ven en la obligación de “servir de contacto permanente con el equipo Covid-19 de la Dirección Provincial de Educación, comunicar los casos sospechosos a las familias y, en su caso, al 112; vigilar que exista suficiente cantidad de material de protección en el centro o supervisar el buen uso de las mascarillas y resto de material de protección por parte de alumnos y personal del centro”. “Además de dar clase, sustituir, dar apoyos o vigilar los patios cuando te corresponda o ejercer tus funciones como miembro del equipo directivo”, señalan desde el sindicato.

Desde UGT Bierzo aseguran que en las “Direcciones Provinciales de Educación, solo existen tres médicos (Ávila, Salamanca y Valladolid) y que en la DP de León y tras la jubilación del Médico este pasado curso académico, no se ha cubierto esta plaza”.

“Los miembros de este equipo en León son una técnica de gestión, un miembro del área de programas educativos, una inspectora de educación,una administrativa y una auxiliar”, aseguran los sindicalistas.

También han criticado el funcionamiento de los canales de comunicación y advertido de que, en su opinión, “el material que se mandó a principio de curso empieza a acabarse así como los fondos destinados a este fin”.