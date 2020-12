UGT exige a la Junta el pago a los profesores del programa para la Mejora del Éxito Educativo

Examen de la Ebau 2020 en la Universidad de León / EBD

El sindicato UGT Bierzo ha exigido a la Junta de Castilla y León que rinda cuentas sobre los fondos destinados al programa de la Mejora del Éxito Educativo que se llevó a cabo durante el mes de julio con objeto de impartir clases fuera del periodo lectivo para que los alumnos de 6º de Primaria, 4º de la ESO y 2º de Bachillerato pudieran afrontar con garantía el cambio de etapa educativa o la superación de la Ebau.

UGT ya había denunciado en octubre el impago a los profesores encargados de este programa, recibiendo por respuesta de la Consejería de Educación que se había procedido al envío de una partida presupuestaria a las diferentes direcciones provinciales y en León sería la única en la que no se había llevado a cabo. Ante esta situación, el sindicato acusa de mentir a la Consejería, que “no solo no ha mandado ninguna partida a ninguna provincia, sino que a primeros de noviembre les envió un correo electrónico en el que se reflejaban instrucciones para realizar ese pago en la nómina de noviembre”. A esto se suma, según UGT, “que hace unos días, las direcciones provinciales de educación han recibido otro correo con una ‘incidencia’ en la que se señala que el pago no se va a realizar”.

De este modo, UGT vuelve a denunciar que el profesorado sigue sin ver remunerado su trabajo y ve reflejado “un nulo reconocimiento no solo a su labor, sino al gran esfuerzo profesional mostrado en el desempeño de su trabajo en las condiciones devenidas tras el estado de alarma”, una situación que califican de “vergonzosa y denigrante” para los docentes.