UGT exige reorganizar los rastreos para liberar la Atención Primaria

El sector de Sanidad de la FeSP UGT Castilla y León remitió una carta este jueves a la Consejera de Sanidad instándola a una “reorganización de la labor de rastreo”, mediante la contratación de personal no sanitaria para liberar la Atención Primaria, porque es “fundamental” como el “primer dique de contención” ante la expansión de la pandemia de la COVID-19.

La organización sindical denunció que cargar la actividad de búsqueda activa de casos “casi en exclusividad”, sobre el personal médico y de enfermería de Atención Primaria, está provocando que “se esté abandonando la atención a las patologías agudas y crónicas, con el consiguiente aumento de la morbimortalidad asociadas a las mismas”.

En este sentido, UGT advierte de que la situación “no ocurre por la desidia o la dejadez de los profesionales” sino por el abandono de la Atención Primaria y el recorte de las plantillas “en una suerte de lenta agonía”.

La central denuncia que desconoce qué medidas de refuerzo se han adoptado en Atención Primaria para la labor de rastreo y urge reorganizar la actividad. El sindicato plantea que se libere al personal médico y de enfermería de Atención Primaria de las labores de rastreo para que puedan centrar todos sus esfuerzos en la atención sanitaria a los pacientes; y que se implique a otros profesionales ya presentes en el sistema, como los veterinarios, y al personal sanitario de SACyL que haya visto disminuida su actividad habitual por el recorte de la actividad programada.

Asimismo, UGT apela a contratar y formar inmediatamente a personal no sanitario para hacerse cargo de esta labor, trabajadores de los que “sí hay bolsas de empleo, con muchos candidatos deseosos de participar en esta lucha de todos”. “El rastreo no requiere unos conocimientos exhaustivos de la enfermedad ni una formación especializada de altísimo nivel, como demuestra el gran apoyo que están representando los más de 200 militares que están participando en esta actividad de rastreo”, aseveraron.

El secretario regional de Sanidad de FeSP UGT CyL, Miguel Holguín, sentenció: “Si no potenciamos el rastreo y si no nos adelantamos al desarrollo evolutivo de la pandemia, en breve volveremos a lo peor de la primera ola donde solo pudimos ofrecer, como insuficiente dique de contención, la Atención Hospitalaria una vez desbordada la Atención Primaria, dejando por el camino las patologías crónicas. No podemos volver a cometer ese error: hay muchas vidas en juego”.