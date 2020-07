UGT FICA exige mayor agilidad en la ejecución del Acuerdo Marco del Carbón

"De no haber recolocado a los excedentes antes de finalizar este año, el Ejecutivo deberá acordar un método para mantener las prestaciones con el contador a cero", reclama el sindicato

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera y la ministra de de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, participaron en octubre de 2018, junto a agentes Sindicales y representantes de las empresas del carbón, en el acto de firma del Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2019-20127. / Juan Lázaro

La Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2019-2027 ha mantenido este miércoles una nueva reunión con presencia de la representación de UGT FICA, que ha estado formada por el responsable del sector, Víctor Fernández, junto a José Luis Alperi (SOMA FITAG UGT), Jorge Díez (UGT FICA Castilla y León) y Francisco Montull (UGT FICA Aragón). En la misma, UGT FICA ha propuesto como temas urgentes y prioritarios a desarrollar los siguientes puntos:

–Cerrar el capítulo de prejubilaciones y bajas incentivadas según lo acordado. En este capítulo, el sindicato solicita que se le informe del listado nominal y definitivo de las prejubilaciones a partir del 1 de enero de 2019 ( si las hubiera) y del listado nominal y definitivo de las bajas incentivadas, clasificado empresa por empresa, aprobados por el IRCM.

–Poner en marcha, antes del 31 de diciembre de 2020 (en esa fecha los excedentes cumplen los 24 meses del ERE y quedarían sin cobertura), el Plan Urgente de Restauración que lleve consigo la incorporación de los excedentes incluidos en la bolsa de trabajo (las administraciones competentes deben ponerse de acuerdo para comenzar con la restauración medioambiental, así como la ocupación real de los excedentes mineros al proceso de formación y recolocación de los más de 300 trabajadores inscritos en la bolsa de empleo). En el caso que no fuese posible antes de esa fecha (31-12-2020) reclama la reincorporación de todos los excedentes o una fórmula para prorrogar la cobertura actual hasta la fecha que sean incorporados a un puesto de trabajo, en cualesquiera que se creen dentro del desarrollo del acuerdo o se den de baja en la bolsa de trabajo por otro tipo de razones.

–Poner en marcha la firma y ejecución del capítulo de infraestructuras pendiente de 2013-2018, invirtiendo la cantidad acordada, por lo que, si es necesario, se acordarán nuevos convenios de cooperación.

–Poner en marcha la formación de excedentes acordada para la readaptación de los mismos.

–Aprobar la normativa sobre proyectos empresariales y minimis.

–Poner en marcha los Convenios de Transición Justa.

–Conocer el articulado de cómo quedará el IRMC dentro del ITJ (Instituto de Transición Justa) donde queden reflejadas todas sus funciones y competencias de acuerdo con lo pactado para el mismo en la Comisión de Seguimiento.

–Celebración de una reunión del Equipo País (Plataforma para las Regiones del Carbón en Transición), dado que crece la preocupación por el “aumento de territorios” del que se está hablando.

–Y como en acuerdos anteriores, se deben de llevar a efecto las reuniones que sean necesarias (proponen en el mes de septiembre de 2020) para analizar y evaluar el grado del cumplimiento del acuerdo y, en el caso que fuera necesario, pactar las medidas correctoras oportunas con la finalidad de cumplir lo acordado.

La Federación sigue reclamando mayor agilidad y eficacia de las actuaciones que dependen del Ministerio de Transición Ecológica, junto a la necesidad inequívoca de que el cumplimiento de las mismas sea lo más rápido posible porque los tiempos de desarrollo siguen sin ser los deseados. Además, consideran que deben resolverse y poner en marcha la bolsa de trabajo, la restauración medioambiental y el Plan Social.

UGT FICA considera que la creación del Instituto de Transición Justa, constituido tras la firma de los Convenios de Transición Justa en el marco de Actuación 2019-2027, debe significar un reforzamiento de la acción que se debe llevar a cabo en este proceso y, principalmente, deben de quedar bien reflejadas dentro de ese nuevo Instituto de Transición Justa, las funciones y competencias que ahora tiene el IRMC, además de la dotación presupuestaria necesaria sin que las partidas actuales del IRMC se ejecuten para otros fines.

“En definitiva, nuestra prioridad en este momento es dar cobertura a los 312 excedentes, cobertura que pasa por comenzar a rehabilitar y restaurar el espacio minero afectado. Al mismo tiempo, reclamamos que la restauración medioambiental comience ya, y allí donde las administraciones concursales y jueces de los concursos pongan algún tipo de impedimento, la Administración debe actuar y facilitar que esos excedentes puedan comenzar a trabajar”, señalan.

“Más allá de que aún no haya comenzado la restauración transcurridos 22 meses después de la firma del Plan, desde UGT FICA no vamos a permitir que los trabajadores afectados se queden sin cobertura social a 31 de diciembre, por lo que hemos propuesto la ampliación de los ERTEs, de manera similar al tratamiento de fuerza mayor. Los trabajadores no pueden ser quienes paguen por los retrasos de la administración”, añaden.

Por otro lado, las partes se han emplazado a una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento para el próximo 24 de septiembre donde, de no haber avances y concreciones, UGT solicitará una reunión a los ministerios firmantes del Plan. “El Ministerio de Transición Ecológica, y el Ministerio de Trabajo, firmantes del Acuerdo para una Transición Justa de la Minería del Carbón, y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras 2019-2027, junto con organizaciones sindicales y Carbounión, deben ser los garantes del cumplimiento dado que ni el mejor de los acuerdos resiste la falta de decisión para cumplirlo”, según el sindicato. A pesar de ello, UGT FICA va a seguir exigiendo que se cumpla lo firmado.