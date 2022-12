UGT León denuncia el "caos existente" en la Consejería de Educación de la provincia

Un aula de colegio. / EBD

Desde el Sector de Administración Autonómica de UGT Servicios Públicos de León denuncian el caos existente en la Consejería de Educación en la provincia. Además de la falta de personal que existe en centros, algunas de vital importancia como es el caso de un fisioterapeuta en el Colegio Público Antonio Valbuena, o la falta de enfermeros en el Colegio de la Cogolla y el CEIP Fray Bernardino de Sahagún.

"Si ya de por sí, somos observadores de un ninguneo hacia los profesionales que trabajan en el primer ciclo de educación infantil, dado que no se pone en valor su trabajo y son tratados como ludotecas en vez de como educadores, esto se hace extensible a las aulas 2- 3 años. Ya en el mes de julio, esta Secretaria de Sector remitió un escrito solicitando información sobre dichas aulas, calendarios..., en el mes de septiembre volvimos a reiterar a esa Dirección Provincial dudas sobre periodos no lectivos y el funcionamiento de esas aulas en los mismos. A pesar de que son conocedores de que no es función de las Técnico de Educación Infantil la apertura y cierre de los centros, se está colaborando desde esa Dirección Provincial en que sean esas trabajadoras las que abran y cierren. Se ha propuesto también desde la misma la implantación obligatoria de los asuntos particulares a estas trabajadoras, incumpliendo nuestro convenio colectivo, y una serie de propuestas organizativas que son más que presuntamente, irregulares", sostienen.

Así las cosas, aseguran que "Sorprende que todo se haga vía telefónica para que no quede constancia y da que pensar que desde la Dirección Provincial no asuman la responsabilidad de organizar sus centros y dejen en manos de los equipos directivos esas gestiones, fomentando enfrentamientos entre trabajadores. Por la falta de respuesta ante las diferentes problemáticas remitidas a través de escritos, la última, por ejemplo, la situación de la plaza de cocinera de Santo Tirso en La Vecilla, en la que han ampliado el contrato a Serunión en detrimento de una plaza de empleo público, como en el CEIP San Lorenzo de Brindis de Villafranca del Bierzo, donde utilizan un personal de la competencia de Cocinero para que desarrolle funciones de otras competencias, vulnerando los derechos de la misma y ante estas situaciones de abandono absoluto y por lo que consideramos que es una falta de responsabilidad, desde esta Organización exigimos la dimisión del Director Provincial de Educación de León. Y exigimos a la Junta de Castilla y León, que, ante cualquier idea electoral y propagandística, como ha sido las aulas de 2-3 años en esta Comunidad, lo mínimo que tienen que hacer es tener un proyecto y una programación del funcionamiento de dicha idea, porque lo que puede ser una ayuda hacia familias se ha convertido en una pesadilla para los centros y trabajadores".