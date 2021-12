Los departamentos de Ingeniería Eléctrica y de Sistemas y Automática de la Universidad de León (ULE) y de Ingenieria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni de la Università degli Studi di Genova (Italia), han organizado un curso de extensión universitaria titulado ‘Smart Grids and Electric Mobility in Power Networks’, que se celebrará entre los días 27 de diciembre y 5 de enero, en la modalidad online, con un total de 61’5 horas de duración (24 presenciales online y 37’5 de trabajo personal de los alumnos).

El curso está especialmente dirigido a alumnos de los Programas de Doctorado de Investigación en Ingeniería, alumnos de titulaciones de la Rama de Ingeniería (últimos cursos de Grado ó Máster) con conocimientos básicos de sistemas energéticos y sistemas eléctricos de potencia que deseen complementar su formación, y también a profesionales industriales y del ámbito de la Ingeniería en general que deseen consolidar su formación en gestión avanzada de sistemas energéticos.

Los alumnos podrán reconocer 2 créditos ECTS y tendrán ocasión de conocer los fundamentos de tecnologías de vehículos eléctricos e infraestructuras de recarga de los mismos, y podrán analizar el impacto de la recarga de los vehículos eléctricos en las redes eléctricas y optimizar su gestión. También adquirirán capacitación para evaluar el impacto de la aplicación de tecnologías Vehicle to Grid (V2G), Vehicle to Building (V2B) o Vehicle to Home (V2H), así como la participación de flotas de vehículos en mercados de servicios complementarios y de flexibilidad.

El precio de la matrícula se ha fijado en 25 euros, 15 para estudiantes universitarios, y 10 para los alumnos de la ULE, desempleados y mayores de 65 años.