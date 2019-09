Un centenar de jugadores participaron en el XXIX Open de Ajedrez de la Villa de Bembibre

Con motivo de las fiestas del Cristo se ha celebrado en Bembibre el XXIX Open de Ajedrez de la Villa de Bembibre, uno de los más prestigiosos torneos del Bierzo por su excelente nivel y la cantidad de premios económicos que se distribuyen entre los mejores jugadores del torneo.

El Club de Ajedrez Alzheimer Bierzo coordinó en colaboración con el Ayuntamiento de Bembibre este evento, al que acudieron casi un centenar de jugadores para disputar las nueve rondas que se jugaron en el pabellón Patarita.

El campeón del torneo el Gran Maestro Ilmars Starostits con siete puntos y medio, en segunda posición el Gran Maestro David Lariño y en tercera posición el Gran Maestro Vladimir Petkov.

El mejor Sub 10 fue Iván Muñoz Goncalves, en la categoría Sub 12 Pablo López Díaz y en la categoría Sub 14 Heriberto Rubial Blanco.

En el ámbito local, Fernando Magallanes un año más fue el primer clasificado, seguido de Hugo Neira, Francisco Villar y Fernando López.