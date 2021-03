Un ciudadano opina

Hace unos días pensé en escribir sobre el tipo este rapero que han encarcelado, entre otras cosas (importante este detalle), por sus canciones, y está habiendo manifestaciones y disturbios en distintos puntos del país para pedir que lo suelten….

No lo hice porque estoy de capa caída en cuanto a escribir. Sigo escribiendo, pero incluso me arrepiento de haber mandado alguna cosa para publicar.

Cuando se opina de tantas cosas distintas como llevo opinado yo a estas alturas, y desde una perspectiva ácida como suelo hacer, se acaba por no gustar a nadie y parecer un simple gilipollas.

Es normal que distintas personas piensen distinto de distintas cosas, pero cuando alguien se expone al público suele hacerlo sobre un único tema y mantener una coherencia. Cuando se sale uno de su tema se empiezan a correr riesgos. Me refiero con eso a que cuando se ve a un actor, por ejemplo, opinar sobre política, eso ya tiene como consecuencia que a una parte del electorado ya le va a caer peor ese actor. Por eso a un actor no le conviene hablar de otra cosa que de cine.

Lo que pasa es que yo no soy nada o nadie, por eso me da por opinar de todo… pero igualmente puedo acabar pareciendo gilipollas.

Pero bueno, me apetece mandar este artículo y los medios habrán escogido si publicarlo, y ustedes si leerlo en caso de haberse cumplido el anterior requisito.

En el caso de los que van a liarla creo que lo mismo la están liando por esto del rapero, aprovechando la coyuntura de las manifestaciones, como podrían estarla liando aprovechando una manifestación por la reproducción del aguilucho en cautividad. Son gente que sencillamente sobra y a la que no hay que hacer caso, solo detenerla.

De ese tipo, aprovechando que no lo voy a nombrar porque no lo merece, voy a decir una cosa que pienso: y es que tiene cara de tonto y de malo… y apuesto a que en este caso su cara acierta como espejo del alma.

Que sea cantante en este caso no es signo de inteligencia, pues ha escogido un género en el que la música ya la tiene compuesta de antemano, pues todos los rap son básicamente iguales en melodía, y las letras las hay realmente buenas en el género pero las de éste espécimen atención:

-“No me da pena tu tiro en la nuca, pepero. Me da pena el que muere en una patera. No me da pena tu tiro en la nuca, socialisto”

-“¡Merece que explote el coche de Patxi López!”

-“Tú, puta zorra, cómeme la polla”

-“Mi ilusión es una fulana demasiado cara, voy a tener que violarla”

-“Follo con una loca que jura que me ama. Tiene buenas tetas y buen culo, pero quiero desaparecer”

Efectivamente, es un “artista”, pero en el sentido peyorativo y vulgar de la palabra.

Sin embargo, yo también creo que nadie debería estar en la cárcel por un retraso mental. Bueno, de hecho éste está por más cosas que por lo que escupe, pero que se contemple la pena de cárcel por lo que se diga es un error contraproducente. A éste supongo que lo conocerían en la calle en que viviera y en algún grupo de Internet de otros que fueran como él, pero así lo han hecho famoso, y seguro que a cuenta de eso está vendiendo más de sus “joyitas” y ganando más dinero.

Sería mucho mejor, para estos casos, una multa y una especie de inhabilitación o prohibición de vender sus canciones (si es que se pueden llamar así), y ya está.

Y aún habrá quien diga que las palabras no se debieran penar de ninguna forma; pero sí, porque cuando se dicen cosas tan graves se puede incitar a algún cabeza hueca a hacer cosas graves, y eso ya no lo lleva el viento.

Como poco, creo que al menos se debiera prohibirle vender en plan control de calidad, pues hacer pasar la basura por arte es como mínimo publicidad engañosa.

En fin… ¡Qué triste que se haya convertido a este tipo en un símbolo de libertad!

PD: Otra cosa de la que iba a escribir, y en la que como veis ya me voy a adentrar pero seré breve, es sobre la ampliación de la Junta de Castilla y León de las restricciones severas, como mantener el interior de bares (es decir, de la mayoría de bares en su totalidad) cerrado.

Me pregunto si la idea es arruinar incluso a las personas que aún íbamos sobreviviendo económicamente, como si se tratara de un “a por todas”.

He metido la pata ya varias veces, para bien o para mal, hablando sobre el coronavirus, pero creo que está claro ya desde hace tiempo que en esto se trata de ir guardando un equilibrio entre economía y sanidad, pues no se sabe cuánto se va a alargar la pandemia y ya se habla de variantes que esquivan las vacunas… y aquí en El Bierzo al menos ya hace unas semanas que hay una descompensación del equilibrio, que ya toca dar un respiro a la economía… pero no, una vez más en nuestra comunidad autónoma vamos de duritos (en restricciones solo, pues las ayudas no están a la altura) y, como me dice un familiar que vive en Cataluña: “hay una especie de guerra por ver quién endurece más las medidas y el de CyL parece que quiere ganar siempre”.

Yo por si acaso ya me desdigo de haber hablado mal de la presidenta de Madrid sobre su gestión. Me pregunto si el tiempo le acabará dando la razón de haber sido capaz de mantener ese equilibrio economía-sanidad.

La economía acaba repercutiendo también en la salud.

En fin… sálvese quien pueda.

TVM